Iata ce patesti cand consumi otet de mere zilnic

1. Otetul de mere ajuta la o digestie buna. Se pune o linguriota de otet de mere intr-un pahar cu apa si se consuma cu 15 minute inainte de masa pentru o digestie bune.

2. Otetul de mere te scapa de arsturi la stomac

Daca consumi reculat otet de mere cu apa atunci vei avea sanse mult mai mici sa faci arsuri la stomac. Insa, otetul de mere trebuie diluat foarte bine in apa pentru ca este un remediu foarte puternic si poate afecta persoanele cu ulcer.

3. Otetul de mere poate ajuta la prevenirea candidozei

Acest lucru se intampla datorita faptului ca otetul de mere, cu ajutorul acidului malic si al celui acetic are proprietati antibacteriene, antimicrobiene si antifungice. Astfel, raspandirea ciupercii Candida in intestine este tinuta sub control.

4. Otetul de mere ajuta la scaderea tensiunii arteriale. Acest lucru se intampla datorita faptului ca otetul de mere creste productia de oxid nitric ce ajuta la relaxarea vaselor de sange.

5. Nu in ultimul rand, otetul de mere ajuta la detoxifierea organismului. Se consuma o lingurita de otet de mere diluata intr-un pahar mare de apa pentru reglarea functiilor ficatului.

6. Otetul de mere te ajuta sa slabesti datorita faptului ca acidul acetic suprima acumularea de grasime corporala si lipide hepatice.