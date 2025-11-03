Decizia, anunțată săptămâna aceasta de Palatul Buckingham, marchează una dintre cele mai ferme sancțiuni regale din ultimii ani.

Potrivit comunicatului emis de Familia Regală, regele Charles a dispus retragerea tuturor titlurilor și onorurilor deținute de fratele său, în contextul în care Andrew a continuat să nege acuzațiile formulate împotriva sa. În urma acestei decizii, el va fi cunoscut public sub numele Andrew Mountbatten-Windsor. De asemenea, contractul său de închiriere pentru Royal Lodge, reședința din Windsor, va fi reziliat, urmând să se mute într-o locuință privată.

„Majestatea Sa a inițiat un proces formal de retragere a titlurilor și onorurilor prințului Andrew. Aceste măsuri sunt considerate necesare, în ciuda faptului că el neagă acuzațiile. Gândurile și compasiunea Familiei Regale rămân alături de victimele oricărei forme de abuz”, se precizează în comunicatul citat de BBC.

Beatrice și Eugenie își păstrează titlurile regale

După anunțul oficial, mulți s-au întrebat dacă decizia regelui îi afectează și pe copiii lui Andrew. Conform Scrisorilor Patente emise de regele George al V-lea în 1917, prințesele Beatrice și Eugenie rămân Altețe Regale și își păstrează statutul de prințese ale Marii Britanii. Statutul lor nu este influențat de acțiunile tatălui, întrucât titlurile le-au fost acordate prin linie directă de succesiune.

În ceea ce o privește pe Sarah Ferguson, fosta soție a lui Andrew, aceasta va pierde titlul de Ducesă de York și va reveni la numele său de dinaintea căsătoriei – Sarah Ferguson.

Prințesele, plecate temporar din Marea Britanie

Surse apropiate Casei Regale au declarat pentru presa britanică că Beatrice și Eugenie au ales să petreacă o perioadă în afara țării, pentru a se distanța de tensiunile din jurul familiei. Se pare că prințesa Beatrice se află într-o scurtă vacanță la Paris, în timp ce prințesa Eugenie a călătorit în Arabia Saudită.

Cele două surori au evitat constant implicarea publică în scandalurile tatălui lor, menținând un profil discret și concentrându-se pe activitățile lor profesionale și de familie.

Retragerea titlului prințului Andrew este considerată una dintre cele mai radicale măsuri luate de regele Charles al III-lea de la urcarea pe tron. Decizia vine într-un moment în care monarhia britanică încearcă să își consolideze imaginea de transparență și responsabilitate morală, în fața unor controverse care au afectat încrederea publicului.