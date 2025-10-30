Prințul Andrew, retrogradat oficial

Decizia regelui vine după ani întregi de controverse în care numele ducelui de York a fost asociat cu cazul Jeffrey Epstein, miliardarul american acuzat de trafic și abuzuri sexuale. În ciuda faptului că prințul a negat constant acuzațiile, reputația monarhiei a fost serios afectată, motiv pentru care Charles ar fi considerat necesară o măsură radicală.

Potrivit comunicatului, Andrew nu va mai deține niciun titlu regal și va fi cunoscut de acum înainte sub numele Andrew Mountbatten-Windsor. Totodată, el va părăsi Royal Lodge, reședința oficială pe care o ocupa până acum, urmând să se mute într-o proprietate privată situată în Sandringham, Norfolk.

„Majestatea Sa a inițiat un proces formal de retragere a titlurilor și onorurilor ducelui de York. În ciuda faptului că el continuă să nege acuzațiile, această decizie a fost considerată necesară pentru protejarea integrității Coroanei”, se arată în comunicatul transmis de Casa Regală, citat de BBC.

Regele Charles și regina Camilla au adăugat că „gândurile și compasiunea lor se îndreaptă către victimele oricărei forme de abuz”, o formulare interpretată de presa britanică drept un mesaj clar de distanțare față de Andrew.

Scandalurile care au zdruncinat monarhia

Prințul Andrew s-a aflat în centrul mai multor controverse, însă cel mai grav episod a fost legat de acuzațiile formulate de Virginia Giuffre, care susținea că a fost abuzată sexual pe când era minoră. Deși cazul s-a încheiat printr-o înțelegere extrajudiciară, daunele de imagine au fost uriașe.

După acel moment, ducele de York a fost îndepărtat din viața publică și i-au fost retrase funcțiile militare și patronajele regale. În ultimii ani, el a apărut rar în public și doar la evenimente de familie.

Aceasta nu este prima dată când monarhia britanică se confruntă cu o astfel de situație. În 2020, prințul Harry și Meghan Markle au renunțat voluntar la titlurile regale, alegând să se stabilească în Statele Unite. Totuși, cazul lui Andrew este diferit – el reprezintă o decizie unilaterală a suveranului, menită să protejeze imaginea instituției.

Retragerea titlului nobiliar al prințului Andrew marchează una dintre cele mai dure sancțiuni interne impuse vreodată în cadrul Casei Regale Britanice.