Mick Jagger, solistul trupei The Rolling Stones, a fost însoțit de logodnica sa, Melanie Hamrick, în timp ce cântărețul Elton John a venit însoțit de soțul său, David Furnish, la acest eveniment regal.





Elton John, care este cunoscut pentru organizarea propriului bal anual de caritate, s-a numărat printre cei 160 de invitați care s-au reunit la evenimentul regal găzduit de suveranul britanic în onoarea președintelui francez Emmanuel Macron și a soției sale, Brigitte.





Ambii muzicieni dețin case în Franța, iar Elton John are, de asemenea, o locuință în Old Windsor, o localitate situată în apropiere de Castelul Windsor.



Elton John a cântat celebra melodie "Candle In The Wind", rescrisă cu titlul "Goodbye England"s Rose", la funeraliile primei soții a regelui Charles, Diana, Prințesă de Wales, și întreține o legătură strânsă de prietenie cu ducele de Sussex - fiul cel mic al suveranului britanic, cu care acesta are o relație dificilă.

Alți invitați de seamă care au participat la banchetul strălucitor alături de regele Charles, regina Camilla și prințul și prințesa de Wales au fost actrița Kristin Scott Thomas, fosta portăriță a naționalei engleze de fotbal feminin Mary Earps, care joacă în prezent pentru echipa Paris Saint-Germain, scriitorii Joanne Harris și Sebastian Faulks, sculptorul Antony Gormley și prim-ministrul Keir Starmer și soția acestuia, Victoria, scrie Agerpres.





Regele Charles a stat la masă între președintele Emmanuel Macron și ministrul francez al Culturii, Rachida Dati, în timp ce prințesa Kate - care a participat la primul ei banchet de stat după o pauză de aproape doi ani - a stat de cealaltă parte a președintelui francez și, de asemenea, alături de istoricul de artă Christophe Leribault, președintele Muzeului D"Orsay din Paris.





Regina Camilla s-a aflat de cealaltă parte a mesei, între Brigitte Macron și ministrul francez al Forțelor Armate, Sebastien Lecornu.





De cealaltă parte a primei doamne a Franței, Brigitte Macron, a stat moștenitorul tronului britanic, prințul William.



Mick Jager, pe a cărui carte de vizită albă oficială scria "Sir Michael Jagger", a fost așezat la masă între actrița Kristin Scott Thomas și Alice Rufo, director general pentru relații internaționale și strategie al Ministerului francez al Forțelor Armate.



Elton John, care are probleme grave de vedere după ce a contractat o infecție oculară, a fost așezat lângă soțul său, în loc să stea separat, așa cum se procedează de obicei în cazul cuplurilor prezente la banchete regale.



De cealaltă parte a cântărețului Elton John s-a aflat ducesa de Gloucester, în timp ce premierul Keir Starmer a stat așezat la masă alături de fotbalista Mary Earps.



De asemenea, la acest eveniment regal au mai fost prezenți Fred Sirieix, un cunoscut maitre d"hotel francez, care locuiește în Regatul Unit și a participat la emisiunea TV de tip reality-show "First Dates", precum și cântărețul francez Mika, care a fost așezat lângă ducesa de Edinburgh.

