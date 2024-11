Edilul Capitalei spune că, în momentul de faţă, există „decalaje foarte mari între cât cheltuie fiecare din cele 7 primării”.

Dan a explicat că împărţirea taxelor şi impozitelor colectate de la bucureşteni este, în prezent, „total defavorabilă Primăriei Capitalei”, în condiţiile în care pe execuţia din 2023, din cele 15 miliarde de lei, colectate de la bucureşteni, doar şase miliarde au ajuns la Primăria Capitalei, celelalte nouă ducându-se la primăriile de sector.

„Din cele şase miliarde de lei, trei s-au dus pe subvenţia la termoficare şi subvenţia la transportul public. Şi atunci, raportul real este trei la nouă între banii pe care i-am administrat noi şi banii pe care i-au administrat sectoarele, în condiţiile în care noi avem marea infrastructură. Reparaţia Podului Grant, în mod evident, noi am făcut-o”, a precizat primarul general.

Edilul a explicat că Primăria Generală se ocupă şi de întreţinerea spitalelor şi a teatrelor, iluminat public, semaforizare, iar sectoarele au „mult mai puţine atribuţii”, cum ar fi salubrizarea stradală, şcolile, anvelopări (aici cu fonduri europene) şi atribuţii comune, în cazul parcurilor.

„Din cauza acestei împărţiri defectuoase care vine de 20 de ani, Primăria Capitalei niciodată nu a avut bani pentru marile proiecte de investiţii. De 15 ani tot vorbim că vrem să unificăm sistemul de termoficare. Ca să cumpărăm activele care aparţin Ministerului Energiei asta înseamnă 1,5 miliarde. În momentul în care eu am un buget de 15 miliarde, 1,5 miliarde e 10%, îţi permiţi. În momentul în care, de fapt, bugetul tău este de 3 miliarde şi ai toate obligaţiile astea niciodată nu-ţi permiţi şi de aceea nici nu s-a făcut”, a explicat primarul Bucureştiului.

Nicuşor Dan enumeră o serie de mari investiţii pe care spune că le-ar fi putut face Primăria Generală şi care sunt necesare: trecerea metroului în subordinea Primăriei Capitalei, extinderea transportului public de suprafaţă, în condiţiile în care acum există „linii suprasolicitate”, schimbarea flotei, un mare spital pentru că „toate sunt din anii 70 sau mai vechi”. „Sunt lucruri mari pe care Bucureştiul nu le-a făcut niciodată”, spune edilul şef.

Conform ziare.com, primarul general a mai vorbit despre necesitatea emiterii autorizaţiilor de construcţii pe întreg teritoriul administrativ al oraşului de către Primarul General. Principalul motiv pentru care bucureştenii trebuie să voteze „DA” la această întrebare este descongestionarea traficului, urmat de alte tipuri de argumente, precum cel de ordin estetic.

„De asemenea, am discutat şi despre cea de treia întrebare, cea legată de coordonarea la nivel local a Bucureştiului, de către Primăria Generală, a unui program antidrog la tineri. Faptul că această întrebare a fost propusă şi pusă în dezbatere întăreşte ideea că Primăria Capitalei trebuie să aibă un rol de coordonare şi să aibă şi finanţarea corespunzătoare pentru acest tip de programe şi pentru alte tipuri de programe educative”, mai menţionează Nicuşor Dan în postarea de pe Facebook.

Luni, edilul a fost întrebat, printre altele, care din cele trei întrebări de la referendum şi-ar dori să treacă mai mult.

„Toate trei. Toate trei au fost asumate şi de mine şi de Consiliul General şi ne dorim ca toate trei să treacă. (...) Este întrebare cu întrebare. Dacă trec două, cele două vor deveni obligatorii pentru politicieni, pentru autorităţile naţionale”, a precizat Nicuşor Dan.

Întrebat dacă nu îl crede pe cuvânt pe ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, care afirmase că va da metroul în administrare Primăriei Capitalei cu tot cu subvenţie, Nicuşor Dan a răspuns: ”Deloc. Păi dacă anul trecut am avut şase miliarde şi anul ăsta avem sub cinci miliarde şi dacă e o fluctuaţie în fiecare an, evident că nu am nicio garanţie că o să avem banii ăştia. Aşa din pix 6% din bugetul nostru s-a dus la Ilfov. Ce garanţie poate să-mi dea în condiţiile în care am avut transferul ăsta, ce garanţie poate să-mi dea că nu se va întâmpla la fel la an?”.

Nicuşor Dan a mai fost întrebat cât costă Primăria Capitalei campania de informare pentru referendum.

„Vreo între 50 şi 60 de mii euro, cam aşa. Cam cât o bordură pe un kilometru”, a afirmat Nicuşor Dan.

Referendumul local din Bucureşti se va desfăşura în 24 noiembrie, la aceeaşi dată cu primul tur al alegerilor prezidenţiale. Sunt trei buletine de vot pentru tot atâtea întrebări.