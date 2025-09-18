Diplomatul a subliniat colaborarea puternică dintre cele două țări în domeniul securității și al luptei împotriva criminalității internaționale. „Pe acest subiect, nu am noutăți concrete. După cum știți, președintele Trump a făcut din securitatea frontierelor una dintre prioritățile administrației sale pentru a proteja poporul american. În acest context, Programul Visa Waiver este analizat cu atenție pentru a ne asigura că servește acest obiectiv”, a precizat Dickerson.

România, partener strategic pentru Statele Unite

Oficialul american a subliniat că România rămâne un partener de încredere în domenii cheie, precum siguranța frontierelor și aplicarea legii. În același timp, Michael Dickerson a evidențiat rolul parteneriatului bilateral în combaterea criminalității transfrontaliere, afirmând că rezultatele obținute în ultimii ani confirmă eficiența cooperării. „Dorim să continuăm această colaborare”, a declarat el.

Exemplul Ungariei și schimbările recente

În timp ce România așteaptă includerea în program, Statele Unite au confirmat recent restabilirea completă a statutului Ungariei în Visa Waiver. Decizia a venit după ce Budapesta a implementat măsuri pentru a corecta vulnerabilitățile de securitate semnalate anterior. Informația a fost confirmată printr-un comunicat oficial al ambasadei americane la Budapesta.

Problemele anterioare privind pașapoartele ungare

În 2023, cetățenii maghiari au fost afectați de restricții ce limitau folosirea sistemului ESTA, ca urmare a unor deficiențe în verificarea identității solicitanților. Matthew Miller, oficial american, a explicat că între 2011 și 2020 programului i-au lipsit proceduri eficiente, ceea ce a permis obținerea frauduloasă a unor pașapoarte ungare de către infractori și persoane fără nicio legătură cu țara.

Reacția autorităților de la Budapesta

Decizia de ridicare a restricțiilor a fost întâmpinată cu satisfacție de către ministrul ungar al afacerilor externe și comerțului, Peter Szijjarto. El a catalogat măsura drept „o altă realizare serioasă din cel de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump”. Potrivit oficialului, începând cu 30 septembrie, cetățenii ungari vor putea folosi un ESTA valabil doi ani, care permite mai multe intrări în Statele Unite fără a repeta procesul de autorizare pentru fiecare călătorie.

Noi perspective pentru relațiile bilaterale

Peter Szijjarto a afirmat că reintegrarea deplină a Ungariei în programul Visa Waiver deschide și o etapă suplimentară în cooperarea cu Statele Unite. El a menționat atât eliminarea obstacolelor de călătorie, cât și obținerea unor angajamente privind intensificarea investițiilor americane. Ministrul a adăugat că dificultățile apărute în perioada administrației Biden „s-au încheiat acum”, precizând că toți cetățenii ungari vor beneficia de programul de scutire de vize din 30 septembrie.

Cum funcționează programul Visa Waiver

Visa Waiver oferă posibilitatea cetățenilor statelor participante să intre în Statele Unite pentru șederi scurte fără a solicita viză clasică. Accesul se face prin intermediul sistemului ESTA, procedură rapidă și digitalizată. Ridicarea restricțiilor pentru Ungaria influențează direct turismul, mediul de afaceri și schimburile culturale, facilitând mobilitatea între cele două țări.

