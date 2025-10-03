Ce să nu arunci niciodată în scurgerea chiuvetei

Menținerea scurgerii curate și fără aceste materiale te va ajuta pe tine și familia ta să vă bucurați de o bucătărie funcțională și de o sursă de apă necontaminată.

De la zaț de cafea la produse de curățare, iată 9 lucruri pe care nu ar trebui să le arunci niciodată în canalizare, potrivit experților.

Vopsea

Vopseaua conține substanțe chimice nocive care pot coroda țevile și trebuie eliminată conform reglementărilor locale. Turnarea vopselei în canalizare poate contamina sursele de apă și poate afecta infrastructura. Citește eticheta produsului pe care îl utilizezi și aruncă resturile în locurile special amenajate.

Grăsimi și uleiuri

Când gătești, evită să torni grăsimea sau uleiul în scurgere. Aceste materiale se solidifică la răcire și pot bloca țevile. De asemenea, contribuie la formarea de depuneri în rețeaua publică de canalizare, provocând blocaje și costuri de întreținere ridicate.

Legume fibroase

Legumele precum țelina, ceapa, cojile de porumb sau cojile de fructe pot părea inofensive, dar fibrele lor pot înfunda rapid scurgerea. Se pot agăța în instalație și pot bloca curgerea apei. Aruncă-le la gunoi sau în compost, nu în chiuvetă.

Alimente bogate în amidon

Cartofii, pastele și orezul absorb apă și se umflă, formând o pastă densă care se lipește de pereții țevilor. În timp, aceasta poate provoca înfundarea completă a scurgerii. Folosește o sită la chiuvetă pentru a preveni ca aceste alimente să ajungă în canalizare, spun specialiștii.

Produse de curățare pentru uz casnic

Deși par potrivite pentru scurgere, multe produse de curățare conțin substanțe chimice corozive care pot deteriora instalațiile sanitare și afecta mediul. Nu le turna în canalizare. În schimb, du-le la punctele de colectare a deșeurilor periculoase.

Zaț de cafea

Poate părea că se dizolvă ușor, dar zațul de cafea se adună în interiorul țevilor, creând blocaje greu de eliminat. Aruncă-l la gunoi sau folosește-l în compost – este excelent pentru grădină, dar nu pentru scurgere.

Resturi de mâncare

Chiar și cele mai mici resturi alimentare pot cauza probleme. Fie că este vorba de firimituri, piele de pui sau bucăți de carne, acestea se pot bloca în țevi și pot începe să miroasă urât. Curăță farfuriile și tigăile înainte de a le spăla.