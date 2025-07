Specialiștii spun că nașterea naturală este cea mai indicată având numeroase beneficii atât pentru mamă dar mai ales pentru copil, pentru tot restul vieții. Operația de cezariană ar trebui aplicată doar atunci când sunt probleme de natură medicală pentru mamă sau bebeluș. Un nou studiu apărut în publicația „International Journal of Cancer” și realizat de specialiști suedezi sugerează că bebelușii născuți prin cezariană la cerere au un risc cu peste 20% mai crescut de a dezvolta leucemie infantilă decât cei veniți pe lume pe cale naturală.

Copii născuți prin cezariană planificată riscuri suplimentare

Un studiu realizat de specialiștii suedezi privind riscurile nașterii prin cezariană la cerere a fost publicat în „International Journal of Cancer” pe data de 4 iulie. Acest studiu arată că există un risc mai crescut pentru un copil născut prin cezariană planificată de a face leucemie infantilă decât unul născut natural.

„Rezultatele noastre sugerează un risc crescut de leucemie amiotrofică la nivelul gâtului (LAL) la copii după nașterea prin cezariană înainte de travaliu. Dacă această asociere este cauzală, activarea imună maladaptativă datorată absenței răspunsului la stres înainte de naștere la copiii născuți prin cezariană înainte de travaliu ar putea fi considerată un mecanism potențial”, se arată în „Caesarean delivery and risk of childhood leukaemia: a pooled analysis from the Childhood Leukemia International Consortium”, scrie Adevarul.ro