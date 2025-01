Mai exact, Liviu Dragnea a scos oamenii cu forța la referendumul din 2012, pentru demiterea lui Traian Băsescu și s-a ales cu o pedeapsă de doi ani cu suspendare. Imediat după ce Dragnea s-a ales cu o sentință mult prea blândă pentru fapta sa, Traian Băsescu a lansat acuzații grave. Fostul șef al statului spunea atunci că Laura Codruța Kovesi l-a scăpat, de fapt, pe Liviu Dragnea de condamnarea cu executare.

Marcel Ciolacu si Alfred Simonis au făcut o serie de mărturisiri halucinante într-un filmuleț postat chiar pe tiktok, rețeaua socială atât de blamată de politicienii care au pierdut în alegeri.

În videoclip, liderul local Alfred Simonis admite în fața președintelui PSD, Marcel Ciolacu, că partidul a redirecționat voturi pentru șeful AUR, George Simion, la primul tur al alegerilor prezidențiale, desfășurat pe 24 noiembrie.

La minutul 1.40, Alfred Simonis, lider PSD, îi spune șefului președintelui de partid: „Îți amintești când tu spuneai la partid să nu îi dea nimeni voturi lui Simion pentru că nu suntem siguri că intrăm în turul II? Să Știi că toți i-am dat”.

Ulterior șeful Marcel Ciolacu a afirmat: „Îmi pare rău că în aceea duminică să mă văd cu fii-miu. Ești părinte ca și mine, în schimb Filip este mai mare decât copiii tăi. Am simțit că este o presiune pe el și ai și văzut că a venit în noaptea aia în bermude fiind 5 grade afară. Și îmi pare rău că am plecat și nu am insistat și nu am stat acolo ca să nu se întâmple acest lucru”, a spus Ciolacu.

Este momentul în care Marcel Ciolau și Alfred Simonis uită că în campania electorală au mințit poporul român când au negat planul cu iz penal pentru alegerile prezidențiale. În urmă cu o lună, liberalii îi acuzau pe social-democrați că fac demersuri ca Simion și Ciolacu să ajungă în turul doi al prezidențialelor, iar liderul PSD a spus atunci că ”O tâmpenie mai mare ca asta nu am mai auzit”.

Momentul de sinceritate dintre Marcel Ciolacu și Alfred Simonis ne aduce aminte că PSD nu este la prima abatere de acest fel. În anul 2012, Liviu Dragnea a pus la cale un mecanism complex și ilegal pentru a scoate oamenii la vot, în așa fel încât să fie întrunit pragul de prezență necesar pentru demiterea lui Traian Băsescu din funcția de președinte.

Chiar dacă Liviu Dragnea nu își recunoștea fapta, în 2016, la patru ani distanță de la referendum, judecătorii au decis ca fostul lider al PSD să fie condamnat la doi ani cu suspendare.

Iar reacția lui Traian Băsescu nu a întârziat să apară. Fostul șef al statului a spus că pedeapsa este mult prea blândă și a acuzat că fosta șefă a DNA s-a implicat să îl scape de Dragnea de pușcărie.

”Liviu Dragnea a fost condamnat cu suspendare în dosarul Referendumului pentru că a fost plină de bunăvoinţă Kovesi. Sunt probe că s-au furat peste două milioane de voturi. Dragnea a avut un tratament preferenţial. El trebuia să ia ani grei de puşcărie pentru dosarul Referendumului. Dacă DNA-ul făcea dosarul cum trebuie, cu toate probele pe care le aveau, erau sute de şefi de secţii de votare care trebuiau băgaţi în puşcărie. Dragnea a fost menajat de către Kovesi”, declara Traian Băsescu în 2018.

Nu a fost singurul moment în care Traian Băsescu l-a atacat dur pe fostul lider al PSD pentru implicarea sa la Referendumul din 2012. Fostul șef al statului i-a adresat cuvinte dure lui Liviu Dragnea imediat după ce demiterea sa din funcția de președinte a picat.

„Un om de teapa lui Dragnea nu este un om care sa reprezinte Romania. Victoriile prin inselatorie nu pot fi obtinute in Romania”, spunea Traian Băsescu.

Și avocata Elena Radu consideră că faptele lui Marcel Ciolacu, Alfred Simonis și Liviu Dragnea se aseamănă. Însă, există posibilitatea ca Marcel Ciolacu să scape basma curată:

„Ei au mers pe faptul ca nu exista o infractiune expresa si ca nu s-ar incadra in infractiunile electorale prevazute de Codul Penal la 385 – 391.

Daca ne uitam in legislatia penala, in Codul Penal care a intrat in vigoare din anul 20145 constatam ca multe dintre infractiunile care existau in vechiul Cod Penal nu se mai regasesc in acesta.

Problema este ca, fata de prevederile noului Cod Penal in privinta aceasta numai serviciile ar putea sa fie cele care ar putea sa ia cunostinta si sa anute Parchetele, ceea ce nu se intampla”

