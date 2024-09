Într-un recent podcast al lui Horia Brenciu, Neti a împărtășit cum influența bunicului său, un pastor penticostal dedicat, a modelat parcursul său spiritual și profesional.

Deși Neti a participat la activități religioase, recunoaște că nu a avut o legătură profundă cu religia. „Pasiunea a venit de la faptul că bunicul, care era penticostal, voia ca cineva să urmeze pe linia asta…și mama nu a vrut, tata nici atât. Apoi m-au dat pe mine să servesc eu. Eu nu am avut o ramură religioasă. Eu am o relație cu mine. Eu aici îl caut, am fost și eu la biserică. (…)

Eu nu înțelegeam ce îmi spunea bunicul.Am citit Biblia, am întrebat, am conspectat și tot așa. Eu nu înțelegeam în ce crede. Eu nu pricepeam. Atunci m-am apucat să citesc toată literatura universală, toată filosofia pământului. Apoi, când am văzut că nu mă mulțumesc nici cu parcurgerea tuturor filosofiilor acestui pământ, am zis că trebuie să caut altundeva", a spus ea.

Neti a fost mereu curioasă, dorind să înțeleagă conceptele pe care bunicul ei le-a propovăduit. A început să citească Biblia, dar s-a simțit copleșită de complexitatea învățăturilor sale. Așa că s-a dedicat studiului literaturii universale și filozofiei, căutând să găsească răspunsuri la întrebările sale existențiale.

Pasiunea pentru astrologie a înflorit după Revoluția din 1989. Neti Sandu a povestit că, în această perioadă tumultoasă, a fost încurajată de niște tinere să participe la cursuri de astrologie. „După revoluție m-am dus la cursuri de yoga. Și acolo niște fetițe, eu tot nu eram tânără la revoluție. Ele m-au întrebat: Doamnă, nu vreți să mergeți cu noi la niște cursuri de astrologie? Am zis să văd ce e acolo, că știam doar de zodiac”, a explicat ea.

La Casa de Cultură Preoteasa, Neti a asistat la o prezentare despre astrologie, unde un profesor a remarcat că doar o persoană din sală va ajunge să exceleze în acest domeniu. Aceasta a fost o motivație suplimentară pentru Neti, care și-a dat seama că, deși îi părea simplă, astrologia avea mult mai multe straturi de înțeles.

