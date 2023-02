„Fenechiu inițiază multe legi în Paralament, am fost singura care s-a opus. Nu există Comisie de supraveghere a SRI și SIE, ci există Comisia supravegheată, iar cele două servicii au agenți în calitate de parlamentar. Sunt agenti ai serviciilor străine care vin cu propuneri. Cei mai mulți de acolo sunt agenți ai serviciilor secrete. Am solicitat Comisia SRI și SIE să mi se comunice toate rapoartele de la SRI și SIE depuse înainte de privatizarea Petrom dar și ulterior, am solcitat audierea celor doi directori și audientța la președinții de comisii. Ei întodeauna acționează pentru informarea beneficiarilor cu privire la riscurile securității naționale. Dacă ar fi avertizat, de ce am ajuns cu industria înstrăinată? Am solicitat și în cazul Mintia să intervină SRI și SIE. OMV era atunci societate de stat a Austriei. Nu a fost privatizare ci o etatizare. SRI și SIE trebuiau să acționeze încă de la nivelul anului 2003. Uneori nu fac atlceva decât să trimită rapoarte doar pentru că așa li se spune. Serviciile sunt conduse de afară. Mihai Weber. I-am solicitat o audiență, nu dorește, nu vrea să-mi dea nici rapoartele.

O să mă duc peste dânsul ca să văd dacă îmi deschide ușa. Rapoartele Comisiei SRI ar trebui sa fie dezbătute în plen, dar din păcate ele nu sunt date publicității. Nici chiar eu, ca senator al României, nu am acces la ele.

Voi da în judecată Parlamentul și Comisia de control sRI și SIE cu obligatia de a vedea rapoartele și să fiu primită în audiență”, a declarat Diana Șoșoacă în emisiunea CULISELE STATULUI PARALEL.