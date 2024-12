Ceasul bate miezul nopții, începe un an nou și tot globul practică diverse tradiții și obiceiuri pentru a avea noroc în următorul an. Pentru un început de bun augur al următoarelor 12 luni, am ales pentru tine câteva superstiții care circulă prin lume despre noaptea de Revelion.

Ce poți face de Revelion pentru a avea noroc

Fiecare cultură are propriile tradiții și obiceiuri legate de noaptea dintre ani. Multe dintre aceste superstiții sunt legate adesea de a avea parte de un an plin de belșug și noroc. Ne-am gândit să adunăm unele dintre cele mai cunoscute tradiții de Revelion de pe întreg globul.

Sărutul de la miezul nopții

Înrădăcinată în tradițiile europene și popularizată în Statele Unite ale Americii, se spune că împărtășirea unui sărut când ceasul bate doisprezece va aduce noroc în anul următor. Este unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri de Revelion, iar acest lucru se datorează în mare parte și cinematografiei.

Mănâncă 12 struguri în noaptea dintre ani

Cei doisprezece struguri ai norocului reprezintă o tradiție spaniolă în care e recomandat să mănânci câte o broboană în fiecare dintre cele douăsprezece ceasuri care încep la miezul nopții. Strugurii reprezintă fiecare lună a anului următor și se spune că îți vor aduce noroc și prosperitate în anul următor.

Plimbarea unei valize

Dacă îți dorești să ai un an plin de călătorii, găsește o valiză pentru a participa la acest ritual. În America Centrală și Latină, cei cu poftă de călătorie fac o plimbare cu bagajele în jurul casei sau al blocului sau își pun valizele în mijlocul unei încăperi pentru ca alții să se plimbe. Se spune că în felul acesta vei atrage un an plin de călătorii.

Zdrobește o rodie

Rodiile sunt adesea descrise ca simboluri sacre, reprezentând fertilitatea și abundența. În cultura greacă, zdrobirea unei rodii înseamnă noroc în anul următor. Unele versiuni ale tradiției cer ca o rodie să fie binecuvântată în timp ce mergi la biserică, apoi să agăți fructele pe ușa din față de la Crăciun și până la Anul Nou.

