„Te dai un strat subţire, până se usucă. Se usucă, pe urmă te mai dai o dată. Şi stai la soare să vezi tu cum ciupeşte de acolo durerile”, spune o vânzătoare. Totuși, nămolul vândut este adunat de pe marginea lacului, și mai grav, din zonele de deversare ale centrelor balneare şi a fost deja folosit.

Specialiștii avertizează că tratamentul cu nămol care a mai fost folosit poate duce la complicații.

„Reacţiile adverse de la un nămol neconform, în primul rând, pot fi de natură infecţioasă – infecţii tegumentare, dermatologice, care pot apărea. Poate duce chiar şi la reacţii cardiovasculare şi neurologice, care pot fi fatale pentru pacienţi”, a declarat dr. Stanciu Liliana Elena, medic balnear. Nămolul care este original și se folosește în centrele de tratament este maturat și stabilizat chimic. Textura sa, culoarea și mirosul sunt principalele elemente prin care oamenii îl pot diferenția. Una dintre cele mai populare destinații turistice ale românilor renunță la sistemul all-inclusive. Turiștii vor fi nevoiți să își ajusteze stilul de vacanță

„Sunt nişte cuve, unde nămolul se adună, şi îi trebuie un timp de materurare, specialiştii spun că ajunge şi la 30 de ani. Nămolul, aşa cum este ştiut, aurul negru de la Techirghiol trebuie să fie cu această culoare neagră. Să fie lucios, untos. Nămolul trebuie să aibă o anumită granulaţie, o anumită textură, plasticitate pentru a putea fi efectuat cu tratament corect”, a declarat Elena Roxana, manager sanatoriu Techirghiol, citată de Tabu.ro.

Tratamentul cu nămol, numit şi peloidoterapie, a fost utilizat în formă empirică din cele mai vechi timpuri. Nămolul sapropelic peloidogen extras din Lacul Ursu conţine substanţe cu un puternic efect antiinflamator (în principal cantităţi mari de clorură de sodiu), emolient (carbonat de calciu), hidratant (acizi humici – derivati din microfloră şi microfaună lacului), biostimulator (biostimuline, vitamine, auxine – compuşi cu structura asemănătoare hormonilor feminini estrogen şi progesteron – estrogenul fiind binecunoscut pentru efectul de menţinere a tinereţii, elasticităţii şi strălucirii pielii), respectiv efect de gomaj şi detoxifiere prin cristalele de sare/minerale din structura să şi efectul de sudaţie (pielea transpiră) la temperatura de aplicare de 42 grade.

Aplicaţiile cu nămol au şi efect cosmetic, prin hidratare şi detoxifiere cutanată, exfoliere prin cristalele de sare, activarea circulaţiei, pielea devenind catifelată, regenerată, strălucitoare.

