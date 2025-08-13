Anual, milioane de turiști aleg Turcia pentru pachetele de vacanță all-inclusive, apreciind serviciile generoase și mesele bogate. Cu toate acestea, acest model a devenit sursa unei risipe incredibile de alimente. Un raport recent al Fundației pentru Prevenirea Risipei Alimentare arată că în Turcia se irosesc anual în jur de 23 de milioane de tone de alimente, iar 35% dintre fructe și legume ajung direct la gunoi. Aceste cifre alarmante au determinat autoritățile turce să propună măsuri drastice pentru reducerea risipei, printre care și renunțarea la sistemul all-inclusive în favoarea unui concept în care fiecare turist să comande strict cât va mânca.

Propunerea oficială a guvernului și prezentarea către președintele Erdogan

Conform relatărilor din presa turcă, o propunere oficială care vizează această schimbare va fi înaintată președintelui Recep Tayyip Erdogan în aproximativ două luni. Consiliul pentru Politici Agricole și Alimentare al Președinției a pregătit o listă amplă de măsuri menite să tempereze risipa masivă de alimente și să atenueze presiunile inflaționiste cauzate de această practică.

Cum contribuie sistemul all-inclusive la această risipă uriașă

Ramazan Bingol, membru al Consiliului pentru Politici Agricole și Alimentare, a explicat situația prin date concrete: aproape jumătate din produsele alimentare oferite în cadrul actualului sistem all-inclusive sunt aruncate. O problemă majoră este modul în care restaurantele fixează un număr de porții în funcție de locurile ocupate, indiferent de preferințele sau apetitului real al turiștilor.

„Această risipă alimentară este exacerbată de localurile care impun un număr fix de oaspeți. De exemplu, trei sau patru prieteni s-ar putea mulțumi cu un mic dejun mixt pentru două persoane, dar multe localuri impun un număr fix de oaspeți. Aduc mai multe preparate. Unele sunt luate de pe masă și nici nu sunt atinse măcar. Mâncarea pusă în farfurie, dar lăsată neatinsă, merge direct la gunoi.”

Modelul „a la carte” – soluția propusă pentru limitarea risipei

Ramazan Bingol detaliază propunerea legislativă care ar urma să fie adoptată: eliminarea sistemului all-inclusive și trecerea la un concept „a la carte” în toate hotelurile din Turcia. Astfel, fiecare turist va avea posibilitatea să comande exact cât dorește, reducând semnificativ surplusul de hrană aruncat zilnic.

„Oamenii ar comanda cât vor să mănânce. În loc să ia totul și să nu mănânce, ar pleca de la masă cu produsele pe care le aleg și cu care își vor umple stomacul”, a afirmat Bingol.

Mai mult, autoritățile propun reguli care să permită clienților să împartă porțiile, fără ca restaurantele să poată refuza acest lucru, contribuind astfel la reducerea risipei.

Reacțiile și stadiul aplicării noilor reglementări în turism

Deși propunerea guvernului turc este clară și prezentată oficial, surse din sectorul hotelier menționează că momentan nu există mecanisme concrete, nici din punct de vedere politic, nici juridic, pentru a impune o interdicție strictă asupra sistemului all-inclusive.

Această tranziție va marca, fără îndoială, o schimbare radicală în modul în care Turcia gestionează turismul, într-o tentativă de a face industria mai sustenabilă și mai responsabilă față de mediul înconjurător și resursele disponibile.

Impactul așteptat asupra industriei turistice și vizitatorilor

Măsurile anunțate vor schimba fundamental experiența turiștilor în resorturile turcești. Eliminarea all-inclusive va duce la o personalizare mai mare a serviciilor și o responsabilizare a consumului. Pentru milioane de români și alți turiști care au ales Turcia pentru relaxare în regim all-inclusive, aceasta va reprezenta o ajustare semnificativă a stilului de vacanță cu care sunt obișnuiți.

