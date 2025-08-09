Potrivit The Guardian, sezonul de anul acesta a început cu o scădere semnificativă a numărului de turiști, după ce stațiunile private de-a lungul celor două lungi întinderi de coastă ale Italiei au înregistrat o scădere între 15% și 25% în iunie și iulie, comparativ cu aceeași perioadă din 2024.

Problema nu este întâlnită în weekend, când stațiunile de pe litoral sunt adesea aglomerate, în special cele apropiate de orașe precum Roma, ci în timpul săptămânii. Cei care merg la plajă cheltuiesc, de asemenea, mai puțin pe mâncare și băutură.

Fabrizio Licordari, președintele Assobalneari Italia, o asociație care reprezintă cluburile de pe litoral, a atribuit scăderea costului ridicat al vieții și consecințele sale asupra puterii de cumpărare.

„Chiar și cu două salarii, multe familii se luptă să ajungă la sfârșitul lunii”, a declarat el pentru agenția de știri Ansa. „În astfel de circumstanțe, este firesc ca primele cheltuieli care vor fi reduse să fie cele pentru agrement, divertisment și vacanțe.”

Scăderea numărului de vizitatori coincide, însă, și cu creșterea costurilor stațiunilor balneare private și cu rebeliunea crescândă împotriva dominării acestora asupra țărmurilor italiene, care a lăsat foarte puțin spațiu pentru plajele libere.

Costul închirierii unui șezlong este un subiect recurent de discuție. În medie, acesta costă cu 17% mai mult decât acum patru ani, potrivit cifrelor publicate săptămâna aceasta de grupul de consumatori Altroconsumo.

Pe plajele din regiunea Lazio, de exemplu, este dificil să închiriezi două șezlonguri și o umbrelă pentru mai puțin de 30 de euro pe zi. Această sumă crește la aproximativ 90 de euro în stațiunea populară Gallipoli din Puglia.

Actorul Alessandro Gassmann a alimentat dezbaterea după ce a postat pe pagina sa de Instagram o fotografie cu o plajă cu șezlonguri pustii și a scris alături de ea: „Am citit că sezonul nu merge bine. Poate că este din cauza prețurilor exagerate și a situației economice a țării, care îi obligă pe italieni să aleagă plajele libere? Coborâți prețurile și poate că lucrurile se vor îmbunătăți”.

