Influencer: Cosmina, unde fugi?

Cosmina: Fug la mare! Domane, nu pot să cred că am ajuns aici. (...) Azi trebuia să mă duc la fân, m-a sunat femeia, mi-a zis: Hai la fân că trebuie să băgăm fânul în fânar. Nu că sunt la mare

Are doar 8 ani, dar viața a obligat-o să se maturizeze mult prea devreme. Pentru a face rost de bani, copila merge la muncă în sat, iar povestea ei a stârnit un val de empatie și solidaritate în mediul online.

Influencer: Auzi, dar care este mâncarea ta preferată?

Cosmina: Preferata mea? Nu am mâncat niciodată shaorma.

Influencer: Și vrei shaorma?

Cosmina: Nu știu, că nu am bani. Am 30 de lei acolo.

Cosmina locuiește cu bunica și ceilalți frați, după ce mama lor a decis să plece la muncă în Anglia pentru a face rost de bani.

Influencer: Ce mesaj ai tu pentru mami, care e în Anglia și muncește pentru tine?

Cosmina: Că o iubesc foarte mult și îmi e dor de ea. (...) Nu mai am niciun cuvânt.

În doar câteva zile, milioane de români au apreciat clipurile în care apare fetița, iar mulți dintre ei s-au oferit să o și ajute.

Cosmina: Românii nu ne suportă pentru că suntem săraci și țigani. Sunt urâtă de aia nu mă suportă, râd de mine că sunt neagră, urâtă. Eu nu mă iau după gura lor, nu le înjur, nu le jignesc, nu le fac nimic. Numai să mă înjure că nu le bag în seamă. Dumnezeu vede dacă le jignesc, se învârte roata.

Influencer: Care este animalul tău preferat?

Cosmina: Porcul, pentru că mănânc șorici.