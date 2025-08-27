În cadrul unui interviu tv, premierul Ilie Bolojan a oferit clarificări privind ajutorul militar și financiar acordat Ucrainei, atât în perioada în care a exercitat funcția de președinte interimar timp de trei luni, cât și după ce a preluat conducerea actualului Guvern.

"De când sunt la Guvern, am aprobat o singură hotărâre, câteva zeci de mii de euro pentru Ucraina. Iar când am fost președinte, am semnat pentru muniție, de producție sovietică. Acesta a fost sprijinul pe care l-a dat România.

Bolojan a dezvăluit ce i-a cerut Nicușor Dan în legătură cu măsurile care vizează pensionarea magistraților

Au fost instruiți piloți ucraineni pe aerodormurile noastre. Nu au fost sume uriașe. Sprijinul pe care l-a dat România este pentru securitatea țării. Dacă s-ar prăbuși Ucraina, gândiți-vă ce vecinități vom avea. Gândiți-vă la Republica Moldova. Sunt o investiție în siguranța Europei.

Au contat două lucruri pe care le-a făcut România, intrarea în NATO și aderarea la UE. Când vezi ce se întâmplă pe un alt litoral, îți dai seama că siguranța este foarte importantă.

Toate țările europene au susținut Ucraina. Acum trei ani, când a început acest conflict, s-a luat decizia ca, pe această zonă, comunicarea să fie în discreție", a spus Ilie Bolojan.

Adevărul din spatele reformelor gândite de Bolojan. Un lider PSD dă cărțile pe față: „Nu avem cifrele de la deficit. Nu știe economie”