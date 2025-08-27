La Finanțe nu am văzut niciun document oficial in care sa scrie care este deficitul până la urmă. Înafară de ce am auzit la televizor, pe domnul prim ministru, și aici consider că este o greșeală extrardonară, să vii tu prim ministru și să spui că intrăm în default, în incapacitate de plată, așa ceva nu se face. Nu spui nici măcar la revista Arici Pogonici, daca mai există, nu spui nici măcar în somn. Pentru că faci rău țării, influențezi piețele.

Întrebat dacă domnul Nazare sau Bolojan au venit la coaliție cu cifrele, Mihai Tudose a răspuns sec: ”Nu”.

Tudose a spus că social democrații au cerut cifrele, dar li s-a spus că nu sunt gata. „Nu avem cifrele de la deficit”

În ceea ce privește interviul premierului pentru Bloomberg, Tudose a spus „Mi s-a făcut rău, recunosc. Am zis că așa ceva nu există”

Guvernul, sub lupa agenției care decide ratingul de țară. Bolojan, întrevedere cu reprezentanții Moody\"s ca să explice echilibrarea bugetului

„Bolojan nu știe economie. Ar trebui cei din jurul lui să-i mai spună și el să asculte și să le implementăm. El se pricepe la administrație”, a afirmat fostul premier.

În cadrul discuției, Mihai Tudose a venit și cu o propunere concretă de reformă fiscală, care, în opinia sa, ar stimula consumul și ar putea aduce mai multă stabilitate financiară. „

Eu vă spun că dacă aș veni mâine, aș face TVA-ul 15-17%. Și 30 de ani pușcărie dacă furi un leu de la TVA”.

Acesta a explicat că o scădere a taxei pe valoare adăugată ar reduce presiunea asupra populației și ar încuraja mediul privat, însă a subliniat că o astfel de măsură trebuie însoțită de pedepse drastice împotriva evaziunii fiscale.

