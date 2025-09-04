”Cred că au fost trei lucruri importante. Prima provocare a fost cu formarea unui guvern care să fie stabil. După care am avut o provocare cu deficitul și, din fericire, până acum lucrurile sunt sub control. (...) Și apoi o prezență externă care în opinia mea a fost consistentă”, a declarat Nicușor Dan, la un post de televiziune.

Întrebat ce notă și-ar da după primele 100 de zile de la premuarea mandatului de președinte al României, Nicușor Dan a răspuns: ”Eu sunt o persoană exigentă. 7-8, așa ceva”.

”Tot timpul te gândești că ai fi putut să faci lucrurile într-o altă ordine, dar astea au fost obiectivele și eu cred că au fost atinse”, a mai spus șeful statului.