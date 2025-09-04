”Am avut o discuție foarte bună și substanțială azi, prezidată de Emmanuel Macron și Keir Starmer. Apreciez munca asiduă și progresul în ceea ce privește obținerea de garanții de securitate robuste pentru Ucraina”, a transmis Nicușor Dan pe platforma X.

Liderul de la Cotroceni a adăugat că unitatea și coordonarea transatlantice ”sunt punctul nostru forte în fața Rusiei”.

De asemenea, șeful statului a salutat participarea reprezentanților SUA la reuniunea de joi și a menționat că implicarea Casei Albe rămâne crucială în toate aspectele ale eforturilor comune de a ajunge la un acord de încetare a focului și la o pace durabilă în Ucraina.

”Avem nevoie să continuăm presiunea asupra Rusiei, care continuă să arate că nu își dorește pacea. Din păcate (Rusia - n.r.) înțelege doar limbajul forței și trebuie să ne comportăm în consecință. România susține adoptarea de sancțiuni suplimentare”, a mai spus președintele României.

În plus, președintele Nicușor Dan a ținut să evidențieze și importanța Flancului estic al Alianței.

”Securitate consolidată pentru Ucraina și continuarea consolidării posturii NATO pe Flancul estic și la Marea Neagră sunt interdependente. Continuarea susținerii pentru Republica Moldova și calea sa democratică și europeană este în aceeași măsură importantă pentru ansamblul securității și stabilității din regiunea noastră”, a conchis președintele României.