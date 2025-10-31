Decizia a fost luată după o convorbire tensionată între șefii diplomației celor două țări, a declarat FT, citând persoane familiarizate cu situația.



Reuters nu a putut verifica imediat informațiile difuzate de FT deoarece Casa Albă nu a răspuns unei solicitări de comentarii, iar oficiali din guvernul rus nu au fost disponibili pentru declarații.



Planurile pentru un summit la Budapesta în luna octombrie între Trump și Putin au fost suspendate după ce Moscova a rămas fermă pe poziții în privința cererilor sale, inclusiv ca Ucraina să cedeze mai mult teritoriu ca o condiție pentru un armistițiu.



Președintele Trump susține apelul Ucrainei pentru un armistițiu imediat pe liniile actuale, amintește Reuters.

JD Vance rupe tăcerea după ordinul nuclear al lui Trump. „Cred că postarea președintelui SUA vorbeşte de la sine”



La câteva zile după ce Trump și Putin au convenit să se întâlnească în capitala Ungariei pentru a discuta despre modalitățile de a pune capăt războiului din Ucraina, Ministerul de Externe rus a trimis o notă la Washington, subliniind aceleași cerințe de a aborda ceea ce președintele Putin numește "cauzele profunde" ale invaziei ruse în Ucraina, care includ concesii teritoriale, o reducere drastică a forțelor armate ale Ucrainei și garanții că țara nu va adera niciodată la NATO, relatează FT.

SUA au anulat apoi summitul în urma unei convorbiri telefonice între ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, și secretarul de stat american, Marco Rubio, după care secretarul de stat american i-a comunicat președintelui Donald Trump că Moscova nu manifestă nicio dorință de a negocia, scrie Agerpres.



Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luna aceasta că, deși Ucraina este pregătită pentru discuții de pace, nu își va retrage mai întâi trupele din teritorii suplimentare, așa cum a cerut Moscova.

Americanii se retrag din România. Trump spune că nu e important