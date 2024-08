Zodia Berbec si Lavanda

Lavanda este recunoscuta dupa aspectul delicat, simplu si parfumat, asemenea firii energice pe care o are persoana nascuta sub semnul Berbecului. Dupa lavanda, florile norocoase in functie de zodie sunt ocupate de narcisa si crin.

Zodia Taur si Orhideea

Taurii sunt persoane puternice si romantice, iar floarea care le poarta noroc este orhideea. Forma petalelor indica un suflet iubitor de rafinament si eleganta, care exclude compromisurile sau implicarea in actiuni seci si care nu aduc beneficii pentru minte si trup. Paleta cromatica variata, care aduna multiple nuante intr-o singura floare, denota caracterul complex al nativilor Taur. Pe langa ea, trandafirul sau floarea de mesteacan sunt, de asemenea, purtatoare de noroc.

Zodia Gemeni si Margareta

Margareta simbolizeaza eleganta si simplitate. Floare sofisticata si aducatoare de noroc, margareta este urmata in clasament de garoafe si crini. Petalele subtiri si fine ascund sensibilitatea nativilor nascuti sub semnul Gemenilor. Culoarea alba este un semn al puritatii, gandurilor bune si al onestitatii.

Zodia Rac si Frezia

Frezia este o floare catifelata si delicata. Simbolizeaza senzualitatea tipica Racilor, iar petalele fine amintesc de sensibilitatea si blandetea caracteristice nativilor din zodia Rac. Frezia este cadoul ideal pentru persoanele care lupta pentru implinirea celor mai arzatoare dorinte.

Zodia Leu si Trandafirul

Fire puternica, determinata, dominanta si cu o energie debordanta atunci cand isi propune un obiectiv, regele zodiacului face perechea ideala cu regele florilor. Forma petalelor tradeaza natura complicata a acestor nativi. Culoarea plina de viata si stralucitoare, indiferent de nuanta, emana optimism, veselie si pozitivism, de care dau dovada Leii in momentele dificile ale vietii lor. Trandafirul emana pasiune, frumusete sublima si cucereste prin aspectul unic si parfumul puternic, asemenea persoanelor din semnul Leului. Poti alege chiar si un trandafir criogenat. La o mica distanta in top se afla floarea soarelui.

Zodia Fecioara si Hortensia

Hortensia este cea mai linistita floare a gradinilor. Delicata, eleganta si simpla, aceasta floare rezoneaza perfect cu firea calma si rationala a Fecioarelor. Alaturi de hortensii, si margaretele sunt flori aducatoare de noroc pentru persoanele nascute sub semnul Fecioarei.

Zodia Balanta si Violeta

Echilibrate si nehotarate, Balantele au mai multe „optiuni” in ceea ce priveste florile purtatoare de noroc. De exemplu, violetele, crinii sau trandafirii albi.

Zodia Scorpion si Dalia

Scorpionii sunt semnul ilustrativ pentru persoanele cu atitudine contrastanta. Pasionali si romantici, vanitosi dar fermecatori, Scorpionii prefera daliile sau orhideele ca flori norocoase.

Zodia Sagetator si Laleaua

Laleaua este o floare simpla, dar cu o multime de legende secrete. Lalelele sunt flori delicate, dar ilustrative pentru numeroase virtuti. Totodata, acestea sunt talismanele norocoase ale zodiei Sagetator.

Zodia Capricorn si Floarea Soarelui

Simpla si impozanta, floarea soarelui este o floare exploziva, care emana pozitivitate si optimism la cel mai inalt nivel. Forma petalelor vorbeste despre puterea si generozitatea cu care iubesc persoanele acestui semn zodiacal. Culoarea galbena dezvaluie puterea de atractie pe care Capricornii o manifesta in mintea si sufletul celor din jur si exprima, in acelasi timp, nevoia de a straluci, de a fi in centrul atentiei si in inima celor dragi lor. Floarea Soarelui are puterea divina de a atrage norocul in viata nativilor Capricorn. Pentru un efect garantat, o idee inspirata de cadou este un buchet mixt, compus din floarea soarelui si iris.

Zodia Varsator si Camelia

Camelia este o floare cu invelis delicat, dar foarte puternica, infruntand cu vitejie cele mai dure conditii meteo. Camelia este floarea norocoasa a Varsatorului, dar asta nu exclude includerea ei intr-un buchet mixt, alaturi de florile preferate ale nativilor: crizantemele.

Zodia Pesti si Nufarul

Fiind un semn de apa, Pestilor le aduce noroc tot o floare care creste in proximitatea apelor. Un buchetel compus din nuferi si trandafiri roz este amuleta norocoasa pentru acest semn zodiacal.

