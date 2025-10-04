Cei care locuiesc la curte în orașe au tomberoane speciale unde trebuie să arunce resturile vegetale, dar în niciun caz nu au voie să le dea foc. Nici la sate nu se mai practică acest obicei, pentru că focurile aprinse prin curți pot provoca oricând o tragedie.

Pentru a preveni orice risc de incendiu și poluare, legea interzice complet arderea frunzelor și crengilor uscate. Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile stabilește clar obligațiile cetățenilor: frunzele și resturile vegetale trebuie colectate separat și valorificate prin compostare sau predate operatorilor autorizați de salubritate.

Curățenia în fața curții este obligatorie prin lege, dar buruienile și crengile adunate din fața curților sau de prin curți nu trebuie puse pe foc.

Ce amenzi se dau pentru arderea frunzelor uscate

Evită pe cât posibil să faci focul în propria curte, dacă nu este vorba de un grătar. Focul deschis în curte poate degenera într-un incediu, iar în multe zone din țară autoritățile intensifică în această perioadă controalele.

Cine dă foc la frunzele uscate sau, mai grav, la diverse gunoaie adunate în gospodărie, riscă amenzi cuprinse între 3.000 și 6.000 de lei. Persoanele juridice pot fi sancționate cu 50.000 de lei pentru o asemenea faptă. Iar, în cazul în care focul degenerează și declanșează un incendiu în care sunt vătămate persoane sau care face victime, fapta va fi sancționată penal și se ajunge la închisoare.