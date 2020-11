Ce a promis Primarul Nicușor Dan la recepţia Complexului Sportiv Steaua - VIDEO

”Eu, ca primar, pot să vă promit că nu vom mai pierde baze sportive, pentru că în ultimii ani s-au construit câteva, dar s-au pierdut mai multe. Pot să vă promit că în Bucureşti nu vor mai dispărea baze sportive”,a declarat edilul.

Nicușor Dan a mărturisit că simte o nostalgie faţă de fostul stadion Ghencea, amintintindu-și de meciul România-Spania, pe care l-a urmărit când făcea parte din lotul de matematică.

”Nu pot să nu vă spun că am o nostalgie după fostul stadion Ghencea. Am fost aici în \"87, eram elev în lotul de matematică şi am fost la România - Spania, 3 - 1. Însă asta e direcţia în care merge lumea şi, cum a spus constructorul, nu este doar un stadion, este un complex sportiv, în care o să aibă loc de antrenament, şi chiar de cazare, mai multe discipline sportive. Asta este direcţia în care va merge Bucureştiul şi România”, a adăugat Dan.

Complexului Sportiv Steaua, cel mai mare din țară, a fost realizat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii. Are 82.000 de metri pătraţi desfăşuraţi, peste 825 de încăperi şi 32.000 de locuri. Arena din Ghencea va găzdui primul meci în aprilie 2021.

