Din Constanţa a luat un microbuzul până la Bucureşti, iar de acolo a urcat într-un autocar care l-a dus în Madrid. Drumul nu s-a oprit aici. Din Madrid a luat avionul până în Tenerife, iar la final, a urcat pe un feribot şi a mers pe ocean, până în insula La Gomera.

„Am fost al 25-lea român ajuns acolo”, spune Cătălin Maxim. Cu toţii erau veniţi din satele comunei Jurilovca.

În aventura sa, Cătălin a plecat cu un bagaj doar cu haine de schimb. Și pentru că era obligat să demonstreze la vamă că are bani din care să se întrețină o perioadă mai avea la el 800 de euro, bani împrumutați de la cunoscuți.

A început să muncească mai întâi în agricultură, la o fermă, unde făcea de toate.

„Mergeam la plantat de roşii, castraveţi, cartofi. La arat şi semănat, lucram pe tractoraşe, dar buruienile, tot cu sapa le tăiam. Nu se foloseau erbicide, pentru că legumele mergeau spre magazine şi voiau să fie ceva bio.”

Câştiga 1.000 de euro pe lună, iar toate cheltuielile lui erau de doar ..150 de euro pe lună. 90 de euro costa chiria, mâncarea, doar 60 de euro, pentru că „era totul foarte ieftin, şi restul îmi rămânea”, a povestit Cătălin pentru Libertatea.

Doi a durat aventura lui Cătălin la ferma de legume. Apoi s-a dus la o altă fermă, de data aceasta de capre.

„Erau 2.000 de capre pe un munte, alergau libere în nişte ţarcuri destul de mari. Eu le dădeam de mâncare, mergeam cu maşina şi le duceam baloţii în şoproane. Dimineaţa, la ora 6:00, băgam caprele în ţarcul care intra într-o clădire, unde erau mulse cu nişte aparate. Acolo, capra mergea şi pe gresie!”, își amintește amuzat Cătălin.

După trei ani, Cătălin a început să își îndeplinească din visele cu care a plecat din România. S-a întors acasă și singur doar cu mâinile lui și-a ridicat o căsuță în localitatea natală, simplă, fără etaj, dar ridicată numai de el.

Acum trebuia să își cumpere mașină și barcă. Dar cum banii nu erau de ajuns s-a întors în Spania.

„Era în martie 2009, cu patru zile înainte de ziua mea. Şi am plecat să cumpăr nişte pamperşi pentru fiică-mea, care avea atunci 3 luni. Peste drum de magazin era un bar. Era 8:00 – 9:00 seara şi zic „hai să beau o bere”. Acolo, era şi loto. Mai jucasem la loto, foarte rar, când ieşeam în oraş, şi de fiecare dată am câştigat. Nu mult, ori 50-100 de euro, ori îmi recuperam banii pe bilet. Şi atunci, i-am zis băiatului de la bar că vreau să joc şi eu două bilete la Bonoloto. Extragerea era peste vreo 20 de minute, cam aşa… Băiatul m-a întrebat: „Ce numere?”, „Ei, să pună aparatul” Şi, când le-a pus, amândouă biletele erau câştigătoare: unul era 4 euro, şi celălalt era 800.000 de euro, povestește Cătălin Maxim momentul în care i s-a tăiat răsuflarea de emoție și care i-a schimbat viața.

Românul a povestit care este sistemul de impozitare din Spania în ceea ce privește câștigurile la lot:

„Acolo, cât câştigi, atât primeşti. Întâi opresc ei impozitul, şi apoi te anunţă: „atâta ai luat”. Nu ca la noi, câştigi 2 milioane de euro, şi jumate de milion ţi-l iau, iar tu rămâi cu un milion jumate. După ce am câştigat, am mers prin Canaria şi prin Madrid cu poliţia după mine, am avut şi eu odată bodyguarzi (râde). A durat două săptămâni până am primit banii, mi i-au virat într-un cont bancar. Când i-am transferat în România, spaniolii mi-au luat 50 de euro la toată suma, iar românii -150 de euro. Ca la noi, aduceam banii în ţară şi eram taxat mai mult. Iar cei de la banca de aici mi-au zis: „dacă în două zile nu demonstrezi de unde ai banii, îi trimitem înapoi, în contul din Spania”. A trebuit să le dau hârtiile, să le arăt că am câştigat la loto.”

Cătălin s-a dovedit a fi un om cu picioarele pe pământ, care nu s-a lăsat lingușit de prieteni falși, atrași de venitul mare al său, câștigat peste noapte:

„Am doi prieteni mari şi laţi. Vă daţi seama, că mulţi oameni, când aud că ai câştigat, zic „ăsta are bani, mergem lângă el şi-l jupuim de viu”. Au fost o grămadă care „hai, că să-i împrumuţi, să faci, să dregi”. Nu, domle, fiecare cu treaba lui. Ştiţi cum e, dai cu mâinile şi alergi cu picioarele.”

Ce a făcut cu banii

Cătălin Maxim a investit banii într-o afacere. Prima oară a vrut să își cumpere oi, dar nu l-au lăsat părinții, povestește el amuzat.

Așa că până la urmă și-a făcut un restaurant unde gătește nu ca în Spania, ci ca la Jurilovca. La botezat în schimb La Gomera, acolo unde i s-a schimbat norocul.

În 20 de ani câţi au trecut de când a călcat pe insula La Gomera, n-a avut timp să se întoarcă acolo, într-o vacanţă. „Vara, trebuie să stai tot timpul aici că, dacă pleci, când te-ai întors, mai găseşti doar pereţii”, a mai spus Cătălin, care mărturisește că deși s-a luptat din răsputeri cu birocrația din România este fericit că este alături de familie și nu a regretat niciodată că nu a rămas în însorita Spanie.

