Bogdan Annei, avocatul lui Cornel Dinicu, patronul Fermei Dacilor, a anunțat că renunță la caz, asta după ce a primit un val de amenințări atât prin mesaje, cât și prin apeluri telefonice.

„Din cauza presiunilor care s-au făcut asupra mea și a telefoanelor de amenințare pe care le-am primit. De la diverse persoane, nu știm încă. O să verificăm și noi de unde și în ce fel. Nu pot să lucrez cu sabia deasupra capului în acest dosar și am decis să mă retrag. Au fost telefoane de amenințare și presiuni puse ca eu să mă retrag din acest dosar. Nu știu motivele, dar am găsit de bun augur să vă spun. Au fost de-a lungul acest zile în care eu am fost în dosar și am încercat să-mi fac treaba, dar se pare că de la București deranjăm”, a declarat Bogdan Annei la un post TV.

Tribunalul Prahova a AMÂNAT redeschiderea urmăririi penale în dosarul privind controlul ISU

Tribunalul Prahova a amânat luni decizia în dosarul privind redeschiderea de către DNA a urmăririi penale în speţa ce viza modul în care reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) au făcut controale la mai multe pensiuni şi crame din judeţ, printre care şi la Ferma Dacilor. Potrivit portalului instanţelor de judecată, magistraţii au amânat pronunţarea unei decizii pentru marţi, 23 ianuarie.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a declarat, la sfârşitul lunii decembrie, că se ştia că la ISU Prahova sunt anumite probleme, motiv pentru care foştii şefi de la această instituţie s-au pensionat în urmă cu doi ani, plecând din serviciu "nu cu voia lor".



"Vreau să subliniez un lucru. Fostul inspector-şef şi fostul prim-adjunct s-au pensionat, plecând din serviciu, nu cu voia lor. Deci, la ISU Prahova se ştia că sunt anumite probleme, motiv pentru care au plecat primii doi de la conducere. Acest lucru s-a întâmplat în urmă cu aproximativ doi ani. Normal, nu ştiam de situaţia specifică a Fermei Dacilor, dar au fost eliminate persoane din sistem, prin trecerea în rezervă, ştiind că există anumite probleme acolo", a afirmat Arafat, într-o conferinţă de presă.