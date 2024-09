Însoțit de unul dintre fiii săi, el a spus că va merge să cumpere un nou rând de băuturi, dar a trecut mai întâi pe la toaletă, amplasată în afara barului. Din acel moment, nimeni nu l-a mai văzut.

Rămășițele sale au fost descoperite în 2022, pe terenul unui fermier din Sutton-in-Ashfield, confirmându-se ulterior că îi aparțineau lui Alfred Swinscoe, conform publicației Nottingham Post.

Misterul din jurul dispariției bărbatului

Nepotul său, Russell Lowbridge, a recunoscut o pereche de șosete publicată în imagini de poliție, amintindu-și că purta aceleași șosete când era copil. După testarea ADN-ului, identitatea lui Alfred a fost confirmată. Russell a descris șocul și tristețea pe care le-a simțit când a aflat că bunicul său a fost victima unei crime brutale. Alfred a fost lovit puternic la cap și, conform anchetatorilor, a luptat pentru viața sa, având fracturi și alte semne ale unei lupte intense.

„Nu am acordat prea multă atenție acestui fapt (descoperirea rămășițelor - n.n.) la început, dar apoi poliția a postat o fotografie cu o pereche de șosete ciudate și am avut acest flashback incredibil. Mi-am amintit deodată că atunci când eram copil îmi trăgeam pe picioare șosetele bunicului meu și acelea arătau asemănător. Am sunat la poliție și au venit să ia probe ADN. Ulterior am aflat că, într-adevăr, era Alfred. Am fost șocat și uluit”, a povestit Russell.

Criminaliștii cred că Alfred a fost abandonat după moarte, iar corpul său a fost mutilat de animale sălbatice. Nepotul său a subliniat că cine l-a ucis a încercat să se asigure că nu va fi descoperit niciodată.

Criminalul lui Alfred nu a fost găsit

Alfred Swinscoe a fost în cele din urmă înmormântat anul acesta într-un cimitir din Sutton-in-Ashfield, alături de membrii familiei sale, inclusiv de soția sa, care nu s-a recăsătorit după dispariția acestuia. Poliția din Nottinghamshire, prin ofițerul Rob Griffin, a declarat că Alfred a murit într-un mod îngrozitor și a fost îngropat pentru a fi ascuns. Deși rămășițele sale au fost găsite, este posibil ca familia să nu afle niciodată cine este criminalul sau care au fost motivele crimei, deoarece multe dintre persoanele care l-au cunoscut pe Alfred în acea noapte nu mai sunt în viață.

„A fost ucis într-un mod groaznic. Avea un traumatism la cap și o urmă ascuțită pe linia maxilarului, fiind probabil lovit cu o cazma, după care e posibil să fi fost înjunghiat. Anchetatorii au spus că a luptat pentru viața lui. Avea mai multe semne ale unei lupte, inclusiv o fractură la o mână și niște coaste rupte.

Criminaliștii cred că a fost lăsat undeva o săptămână sau mai mult și apoi a fost îngropat, pentru că îi lipseau degete, de parcă ar fi fost atacat de vulpi și bursuci. Cine l-a ucis a vrut să se asigure că nu va fi găsit niciodată”, a mai spus nepotul dispărutului.

Cazul rămâne deschis, iar poliția continuă să cerceteze evenimentele din acea noapte fatidică din 1967, sperând să descopere în cele din urmă adevărul.