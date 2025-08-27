Cum a ieșit la iveală fapta bărbatului?

Descoperirea a fost făcută cu ajutorul cumnatului bătrânului, care de mai multe ori a încercat să-și viziteze ruda decedată, însă nepotul său îi refuza accesul în casă. În cele din urmă, acesta a cerut ajutorul polițiștilor.

Potrivit IPJ Giurgiu, „astăzi, 27 august, polițiștii Secției nr.5 Poliție Rurală Giurgiu au continuat verificările privind sesizarea unui bărbat care semnala că nepotul său nu îi permite accesul în locuința din Malu pentru a-și vizita cumnatul”.

Ajunși la fața locului, oamenii legii au constatat că bătrânul de 84 de ani se afla mort în casă. Ancheta a arătat că acesta a decedat în ianuarie 2025, iar fiul său nu a raportat decesul, continuând să încaseze pensia bătrânului.

„Examinarea cadavrului nu a relevat urme de violență. Conform necropsiei, decesul s-a produs din cauze naturale”, a precizat IPJ Giurgiu.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu, bărbatul fiind anchetat pentru ucidere din culpă, nedenunțare și înșelăciune.