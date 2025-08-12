Jamie Stevens, în vârstă de 51 de ani, a acoperit trupul Anouskai Sites cu o pătură și a continuat să locuiască în locuință, printre gunoaie și obiecte parfumate menite să mascheze mirosul, potrivit The Independent.

De la dispariție la descoperirea macabră

Anouska Sites fusese văzută ultima dată în public în mai 2022, iar în aprilie 2023 familia a raportat dispariția la poliție. Procurorul Hollie Gilbery a declarat că femeia, cunoscută pentru probleme de sănătate mintală și dependențe, avusese contacte regulate cu autoritățile înainte de dispariție.

Stevens a fost contactat de polițiști în aprilie 2025, în calitate de fost partener, și a susținut că nu mai vorbise cu ea din februarie sau martie 2022. O lună mai târziu, ofițerii au revenit la apartamentul său de pe Upton Road.

Apartament în condiții insalubre

Când au intrat în locuință, polițiștii au găsit condiții extreme de mizerie: încăperi pline de gunoaie, sticle cu urină și excremente. În sufragerie, sub o pătură, au descoperit un braț și o mână scheletice. În cameră se aflau și numeroase produse parfumate, folosite, cel mai probabil, pentru a acoperi mirosul de descompunere.

Jamie Stevens a recunoscut că trupul îi aparținea Anouskai Sites. El a spus că femeia venise la apartamentul său în ianuarie 2023, cerând să rămână peste noapte. A lăsat-o să doarmă în sufragerie și, când s-a întors acasă a doua zi seara, a găsit-o fără viață pe canapea. În loc să alerteze autoritățile, a acoperit cadavrul cu o pătură și s-a mutat în dormitor, evitând sufrageria.

Bărbatul a pledat vinovat pentru împiedicarea unei înmormântări legale și obstrucționarea justiției. Luni, instanța din Exeter l-a condamnat la 14 luni de închisoare.