Caz șocant în Caraş-Severin. O femeie a murit, la scurt timp după ce a fost găsită plină de răni în grădină. Fiul, principalul suspect

Caz halucinant în județul Caraș-Severin. O femeie a murit la spital, la scurt timp după ce a fost găsită, de un vecin, căzută în grădină, cu urme de violenţă pe corp. Polițiștii au intrat pe fir și îl caută pe fiul victimei, un bărbat în vârstă de 51 de ani, care locuia cu aceasta. 

”Astăzi, poliţişti de la Poliţia Oraşului Moldova Nouă au fost sesizaţi că o femeie a fost găsită de un vecin, căzută în grădina locuinţei proprii, având semne vizibile de violenţă pe corp. 

Aceasta a fost preluată de un echipaj medical şi transportată la spital, unde s-au efectuat manevrele de resuscitare, iar ulterior s-a declarat decesul”, a transmis IPJ Caraş- Severin.

Potrivit oamenilor legii, femeia locuia împreună cu fiul ei, în vârstă de 51 de ani.

”Conducerea Inspectoratului a dispus deplasarea de urgenţă la faţa locului a unei echipe operative, formate din specialişti de la Serviciul de Investigaţii Criminale şi Serviciul Criminalistic, care a efectuat cercetarea la faţa locului.

De asemenea, au fost dispuse măsuri urgente pentru depistarea fiului femeii, bănuit de comiterea faptei, fiind constituite echipe de căutare şi filtre rutiere”, a mai precizat IPJ Caraş-Severin.