”Astăzi, poliţişti de la Poliţia Oraşului Moldova Nouă au fost sesizaţi că o femeie a fost găsită de un vecin, căzută în grădina locuinţei proprii, având semne vizibile de violenţă pe corp.

Aceasta a fost preluată de un echipaj medical şi transportată la spital, unde s-au efectuat manevrele de resuscitare, iar ulterior s-a declarat decesul”, a transmis IPJ Caraş- Severin.

Potrivit oamenilor legii, femeia locuia împreună cu fiul ei, în vârstă de 51 de ani.

”Conducerea Inspectoratului a dispus deplasarea de urgenţă la faţa locului a unei echipe operative, formate din specialişti de la Serviciul de Investigaţii Criminale şi Serviciul Criminalistic, care a efectuat cercetarea la faţa locului.

De asemenea, au fost dispuse măsuri urgente pentru depistarea fiului femeii, bănuit de comiterea faptei, fiind constituite echipe de căutare şi filtre rutiere”, a mai precizat IPJ Caraş-Severin.