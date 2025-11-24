Dispărută de vineri, găsită lângă propriul autoturism

Familia medicului a alertat autoritățile vineri, după ce femeia a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Timp de mai multe zile, rudele și prietenii au sperat la un deznodământ fericit. În final, trupul neînsuflețit a fost găsit sub podul de la Murfatlar, nu departe de mașina ei, reperată pe malul canalului.

Echipajele medicale sosite la fața locului nu au putut decât să constate decesul.

Surse: medicul se confrunta cu episoade depresive

Potrivit unor informații apărute în cadrul anchetei, Gabriela Pop ar fi traversat o perioadă dificilă, iar apropiații spun că suferea de depresie. Prietenii și colegii au povestit că, în ultima vreme, programul extrem de încărcat și responsabilitățile multiple o solicitau peste măsură.

Medic de familie cunoscut în zona Constanței, Gabriela Pop administra mai multe cabinete, atât în oraș, cât și în comuna Ion Corvin. Cei care au lucrat cu ea o descriu ca pe un om dedicat pacienților, un profesionist care își depășea adesea atribuțiile doar pentru a-i ajuta pe cei care aveau nevoie.

Probleme profesionale și personale

Conform unor surse citate de presa scrisă, medicul ar fi fost copleșit de ritmul de lucru și de presiunea constantă din activitatea medicală. La acestea s-ar fi adăugat și dificultăți personale, care ar fi accentuat starea ei psihică fragilă.

Gabriela Pop era mama unui băiat de 15 ani, iar moartea ei a provocat un șoc puternic atât în rândul familiei, cât și al pacienților care o apreciau.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia. Deși primele date indică o posibilă sinucidere, ancheta urmează să clarifice toate ipotezele.

Comunitatea medicală din Constanța a transmis mesaje de condoleanțe, subliniind că pierderea Gabrielei Pop va lăsa un gol imens în rândul pacienților și al colegilor care au apreciat-o pentru profesionalism și empatie.