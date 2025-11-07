Doctorița Eva Kiss-Franciska, în vârstă de 66 de ani, a fost găsită fără suflare în timpul gărzii la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca, în dimineața zilei de 7 noiembrie, scrie Știri de Cluj.

Potrivit martorilor, medicul Eva Kiss era de gardă în noaptea de joi spre vineri, iar când colegii au observat că nu răspunde la apeluri, au intrat în biroul ei și au găsit-o inconștientă. În ciuda manevrelor rapide de resuscitare, viața medicului nu a mai putut fi salvată.

„Este o durere a familiei și a întregului colectiv. A fost un medic dedicat, iubit de pacienți și respectat de toți cei care au lucrat cu ea”, a declarat Daniela Dreghiciu, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Pediatrie 1 Cluj-Napoca.

Femeia activa de zeci de ani în cadrul spitalului și era considerată un profesionist de excepție. Potrivit unor surse medicale, suferea de mai mult timp de probleme de sănătate, dar continua să profeseze.

Decesul survine la mai puțin de două săptămâni de la un caz foarte asemănător, petrecut la Spitalul Județean din Buzău.

Directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, găsit MORT în camera de gardă