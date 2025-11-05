Descoperire șocantă în Franța: o cardiologă româncă, găsită carbonizată

O crimă șocantă a zguduit comunitatea medicală românească din Franța. O doctoriță cardiolog originară din România a fost descoperită fără viață, complet carbonizată, în locuința sa din estul Franței, pe 30 octombrie. Autoritățile franceze îl consideră principal suspect pe fiul femeii, un tânăr de 22 de ani, dat în urmărire internațională.

Alarmantul incident a fost semnalat de o colegă a victimei, care a alertat poliția după ce medicul nu s-a mai prezentat la consultațiile programate. Forțele de ordine au ajuns la domiciliul acesteia, situat la circa un kilometru și jumătate de cabinetul medical, unde au simțit imediat un miros puternic de benzină. Pompierii chemați la fața locului au descoperit în interiorul casei trupul carbonizat al unei persoane, într-o cameră parțial distrusă de flăcări.

Potrivit primelor concluzii ale anchetei, incendiul ar fi avut loc în noaptea de 29 octombrie. Restul locuinței nu a fost afectat de foc, ceea ce i-a determinat pe anchetatori să ia în calcul ipoteza unei crime urmate de incendiere intenționată. Corpul femeii a fost transportat la Institutul de Medicină Legală din Strasbourg pentru autopsie și identificare oficială.

Femeia lucra de mai bine 25 de ani în Franța

Doctorița se stabilise în Franța la începutul anilor 2000, unde își construise o carieră solidă în domeniul cardiologiei și era apreciată de pacienți și colegi.

La scurt timp după descoperirea trupului, jandarmeria din Bas-Rhin a lansat un apel public pentru localizarea fiului victimei, Andrei Boila, în vârstă de 22 de ani. Potrivit presei franceze, tânărul suferă de tulburări psihice și este considerat principalul suspect în anchetă.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.