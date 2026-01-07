Potrivit declarațiilor făcute de bărbat, totul s-ar fi petrecut în casa fratelui său, în vârstă de 51 de ani. Între cei doi ar fi avut loc o altercație, iar în timpul disputei, agresorul l-ar fi lovit. Ulterior, când s-a întors la locuință, a afirmat că l-a găsit pe fratele său fără viață.

Polițiștii au verificat imediat cele relatate

Un echipaj s-a deplasat de urgență la adresa indicată pentru a verifica cele spuse de bărbat. În interiorul locuinței a fost descoperit trupul neînsuflețit al victimei. Surse apropiate anchetei au precizat că bărbatul decedat era cunoscut ca fiind consumator de alcool.

Reținere pentru 24 de ore

După audieri, individul de 40 de ani a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore. Astăzi, 7 ianuarie, urmează să fie prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă.