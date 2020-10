Caz CUTREMURĂTOR la Vaslui: Soți uciși de COVID la o zi distanță unul de celălalt

Dupa ce au primit confirmare ca sunt infectati cu COVID-19, cei doi soti, ambii in varsta de 74 de ani, au fost internati la Spitatul Judetean din Barlad. Rudele spun ca ambii erau in putere, aveau afectiuni specifice varstei, pe care le tineau insa sub contorl.

Starea lor de sanatate s-a agravat la scurt timp dupa ce au fost externati din spital. Acestia au fost internati din nou, de data aceasta la sectia de Terapie intensiva, insa in ciuda eforturilor medicilor acestia au incetat in cele din urma din viata.

Prima care a decedat a fost sotia. La o zi distanta a murit si barbatul, care era fost cadru militar din Vaslui.