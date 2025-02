În centrul Florenței, un român a găsit o metodă originală de a câștiga bani: îmbrăcând un costum de urs panda, el se fotografiază cu turiștii care trec prin oraș. Ionuț a investit 400 de euro în acest costum și s-a dotat cu o boxă portabilă pentru a crea o atmosferă veselă și distractivă pentru trecători. Spre surprinderea lui, această abordare s-a dovedit extrem de profitabilă, având în vedere numărul mare de copii care se opresc împreună cu părinții lor pentru a face o fotografie cu „ursul panda”.

În ceea ce privește strategia de marketing, Ionuț nu cere bani în mod direct; el a optat pentru o metodă mai puțin obișnuită, bazându-se pe generozitatea celor care decid să-l recompenseze cu donații. Această tactică îi oferă un avantaj considerabil: neavând o cerere explicită de bani, el este ferit de eventualele amenzi din partea autorităților locale.

„Sunt pe stradă cu lumea. Nu dau țeapă la nimeni. Aici sunt banii. Uite, frate. Toți banii ăștia i-am făcut în trei ore”, a explicat el.



„Sunt pe stradă cu lumea. Aici sunt banii. Uite, frate! Probabil sunt 120-130 de euro, maxim 150 de euro. Nu e nici o țeapă, nu e nimic fals. Ce să vă zic mai mult de atât? Practic, faci bani cu copiii și cu părinții. Oamenii donează o grămadă. Poliția te lasă în pace, n-are treabă cu tine. Dacă ai face alte combinații pe stradă, s-ar lua poliția de tine. Cu asta nu se ia nimeni de tine, pentru că vin părinții și copiii la tine și se bucură. Trebuie, în schimb, să fii atent la alții, să nu-ți fure banii pe care îi donează oamenii. E plin de oameni care stau la cerșit și, dacă nu ești atent, te lasă fără bani. Păcat că mi s-a stins boxa, că mai stăteam. Doar că s-a făcut frig și nici nu prea mai este lume. Garantat că faci 300 de euro pe zi," a mai spus acesta.

După o sesiune de strângere de fonduri, Ionuț se îndreaptă spre casă pentru a-și verifica câștigurile. Numărarea banilor se dovedește a fi o provocare, deoarece oamenii au lăsat doar monede, iar acestea sunt destul de multe. După ce a finalizat numărătoarea alături de soția și copilul său, ajunge la o concluzie.

„Sper sincer să fie în această grămadă măcar 130 de euro, ca să-mi rămână măcar 100 de euro curați în buzunar pentru că 30 de euro am dat pe drum și pe mâncare. (...) Deci avem în total 151 de euro. Am estimat bine, chiar am câștigat cu 20 de euro în plus față de cât mă așteptam”, spune el cu zâmbetul pe buze.

Deși această activitate îi aduce un venit suplimentar, Ionuț își desfășoară activitatea principală ca șofer de camion, iar purtarea costumului de urs panda devine astfel o ocupatie part-time.

Experiența sa ilustrează ingeniozitatea și adaptabilitatea românească în străinătate, unde milioane de români au plecat în căutarea unor condiții de trai mai bune. În Italia, statisticile arată că românii constituie cea mai numeroasă comunitate străină. La un moment dat, numărul acestora a atins aproape două milioane, însă a scăzut constant pe măsură ce economia țării a stagnat și salariile nu au mai crescut.

