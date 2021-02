Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a declarat, astăzi, cu prilejul deschiderii Pistei 2 a Aeroportului Otopeni din Capitală, că sarcina noului management al aeroportului este să facă un buget echilibrat pentru anul în curs, argumentând că nu pot fi acordate bonusuri într-un an cu pierderi. "Nu putem să avem într-un an în care avem pierderi și în care nu suntem la normal, spre exemplu, bonusuri. De asemenea, nu putem să cumpărăm nu știu câte, zeci-sute de ultimul model de telefon care costă 1500 de euro și pe care să-l distribuim la toți prietenii și toată clientela”, a afirmat ministrul. În plus, ministrul a precizat că nu este mulțumit nici de managementul de la Metrorex.