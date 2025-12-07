Liderul USR și-a îndemnat susținătorii să meargă la vot și să aleagă „cu inima, cu încredere, pentru că așa se construiește viitorul”.

„Am votat pentru un nou început pentru orașul nostru, care să meargă cu onestitate pe un drum al construcției. Să facem proiectele mari de care acest oraș are nevoie, să ținem departe de Primăria Capitalei orice influențe nefaste și, așa cum vă spuneam, cred că aceste alegeri trebuie privite cu optimism, cu încredere în viitor.

Îi îndemn pe bucureșteni să meargă la vot, să aleagă cu inima, cu încredere, pentru că așa se construiește viitorul. De mâine să începem construcția de care acest oraș are nevoie: baze solide, pe fundamentul unui buget corect, al unui urbanism corect, al dezvoltării rețelei de transporturi și termoficare – toate problemele care trenează de prea mult timp și care, în sfârșit, își pot găsi rezolvarea în acest moment.

Sunt foarte încrezător, simt că această comunitate mare, care se numește București – orașul în care m-am născut, în care am crescut – are puterea de a reuși. Aici suntem, în curtea liceului pe care l-am absolvit, Tudor Vianu. Aici sunt de-o viață, aici sunt copiii mei, care m-au însoțit în acest exercițiu frumos al democrației. Așa că sunt plin de optimism.”, a declarat Cătălin Drulă la ieșirea din secția de vot.