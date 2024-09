Dr. Mihaela Bilic, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice, extrem de apreciată pentru sfaturile pe care le oferă pentru o viață sănătoasă, a clarificat cât de dăunătoare este pâinea și cât de multă poți mânca fără să te îngrași.

„Pâinea n-o consider deloc ca fiind inamicul public numărul unu, cu condiția ca respectiva pâine să fie o felie și să fie în varianta de asta e porția noastră de făinos. Deci dacă avem trei mese în zi, fiecare dintre ele – sau măcar două dintre ele – pot avea o felie de pâine. O felie de pâine are 80 de calorii, deci nu e nimic grav”, a spus Mihaela Bilic.

Cum a fentat un profesor sistemul de învățământ: N-a venit de trei ani la muncă, dar a încasat 100.000 euro

Nici când vine vorba de dulce, medicul nutriționist nu își refuză plăcerile. După părerea ei, cel mai bun dulce este înghețata, deoarece este săracă în calorii, iar consistența acesteia ne oferă satisfacție din punct de vedere mental.

„Dulcele cel mai bun este înghețata. Și aș vrea să știm că inclusiv înghețata o putem mânca și în sezonul rece, nu doar când este cald – cu atât mai mult acum, când este cald. Are mai puține calorii și este mai satisfăcătoare pentru capul nostru, pentru că e cremoasă. Deci această consistență cremoasă aduce o satisfacție, cu condiția să citim eticheta, să nu aibă mai mult zahăr. Și atunci trebuie făcut un balans bun”, a afirmat dr. Mihaela Bilic.

A mâncat peste 720 de ouă într-o lună de dragul experimentului. Rezultatele întrec orice imaginație