Multe tradiții, printre care și cea a romanilor, au atribuit diferite caracteristici și trăsături în funcție de luna în care a început sau a fost marcată o relație. Acestea au fost transmise și modificare de-a lungul secolelor, ajungandu-se la credințe care să sprijine ideea că luna în care începe o relație poate influența viitorul acesteia, cu implicații asupra caracteristicilor, compatibilităților dar și a poticnelilor care apar într-o relație.

Mulți oameni cred că este dificil să construiască o relație durabilă, iar cunoașterea influenței lunii în care a început relația poate fi utilă pentru stabilirea de așteptări realiste și pentru a reduce stresul și anxietatea în fața provocărilor comune din viața de cuplu.

Ianuarie

Relatia care a inceput in prima luna a anului va fi foarte stabila. Cu timpul vor veni in mod natural casatoria si copiii, dar cativa ani mai tarziu.

Februarie

Cele mai fericite relatii sunt create tocmai in luna iubirii. Indiferent de ce diferente exista intre dvs si partenerul dvs, veti fi capabili sa le depasiti si sa creati o relatie de durata.

Martie

O relatie care a inceput in luna martie determina inevitabil o despartire. Exista superstitii care spun ca un cuplu va avea probleme si va fi in incapacitatea de a ramane impreuna.

Luna în care nu este bine să faci nuntă, dacă nu vrei să divorțezi repede. Datinile din multe țări o consideră o lună damnată

Aprilie

O relatie care a luat nastere in aceasta luna este foarte violenta cu suisuri si coborasuri bruste. Relatia care a inceput in luna aprilie este imprevizibila.

Mai

O relatie care a inceput in luna mai, nu este, de asemenea, una reusita. Aceasta luna aduce cuplurilor multe preocupari financiare, pentru ca incepe cu inevitabile scandaluri pana cand acestea duc la despartire.

Iunie

O relatie care a inceput in luna iunie are parte de multa bogatie si prosperitate in relatia de cuplu. Partenerii se influenteaza reciproc intr-un mod pozitiv si vor avea o relatie fericita.

Iulie

Persoanele care au inceput o relatie in luna iulie se vor bucura de o relatie puternica si fericita la inceput. In cele din urma, chiar si cele mai mici neintelegeri pot distruge armonia intre ei. Dar chiar daca relatia se va termina, partenerii vor pastra amintiri frumoase din relatia lor.

August

Relatiile care au inceput in luna august nu vor continua pentru foarte mult timp. Dar, desi dragostea dintre parteneri dispare repede, ei reusesc sa-si mentina relatii de prietenie.

Septembrie

O relatie care a luat nastere in luna septembrie este extrem de fiabila. Ambii parteneri vor sa aiba pace si armonie in relatia lor.

Octombrie

Relatiile care au inceput in luna octombrie vor fi pline cu dezamagiri si neintelegeri. Partenerii intampina situatii dificile si obositoare.

Noiembrie

O relatie inceputa in luna noiembrie este una de succes. Ambii parteneri vor pace si prosperitate in relatia lor, insa exista un singur lucru la care ar trebui sa fie atenti: sa fie fideli unul altuia.

Decembrie

O relatie care a inceput in ultima luna a anului este, de asemenea, de bun augur, este presarata cu momente sensibile, dragoste comuna si romantism.

