Peste o mie de lei costă o masă decentă de Crăciun, pentru o familie de patru persoane, cu sarmale, friptură, cozonac, băuturi și alte bunătăți de sezon. Asta ne arată cele mai recente analize. În plus, 40% dintre români vor cheltui mai puțini bani de sărbători comparativ cu anul trecut, iar peste jumătate din sumă merge către alimente.

Au mai rămas doar câteva zile până la Crăciun, cea mai așteptată sărbătoare din an. Acum însă, Nașterea Domnului îi găsește pe români în criză politică, dar și mai săraci ca niciodată. 45 de lei costă un kilogram de șorici, dar este un preț mult prea mare pentru pensionarii care trăiesc cu puțin peste 1.200 de lei.



Românii se plâng de prețurile mari. Un cetățean declara că pentru o bucată de slaninuta afumata si toba a platit 38 de lei, pentru doua bucatele mici.

Cum vi se par preturile anul asta?

"Mari foarte mari, am redus din toate, asa cat de cat sa fie acolo. Cred ca 7 milioane, cam asa 700 de lei. pentru o persoană."

De asemenea, pentru doua picioare, doua urechi si un rasol un alt cetățean ar fi platit? 51 de lei.

"Dupa pensiile noastre sunt mari, in sfarsit cumparam o data pe an. De exemplu piftie n am facut de cativa ani," este declarația unui cetățean, pentru Realitatea Plus.



Anul acesta, plătim mai mult pentru toate alimentele, în special pentru cele din carne de porc.



Platim la acest moment in piete pentru un kilogram de ciolan afumat 32 de lei kilogramul de slanina afumata costa si el 35 de lei pe kilogram iar un kilogram de toba nu mai putin de 33 d elei.