Cât de toxic poate deveni pepenele roșu

Pepenele roșu este unul dintre fructele recomandate în curele de slăbire pentru că poate fi consumat în cantități mari. De asemenea, elimină senzația de foame și facilitează eliminarea apei din organism.

Cu toate acestea, asocierea acestui fruct cu alte câteva alimente poate fi dăunătoare. Este bine de știut că fructele nu fac bine atunci când sunt asociate in mod greșit. În plus, medicii spun că pepenele este afrodisiac și conține vitaminele A, C și B6 și minerale precum potasiu, magneziu, fier, fosfor, acid folic și calciu, scrie doctorulzilei.ro.

Pepenele ajută la menţinerea masei musculare şi reglează nivelul colesterolui din sânge. Seminţelele de pepene verde, datorită conţinutul crescut de magneziu şi zinc, ajută la buna funcţionare a sistemului nervos şi întăresc sistemul imunitar, protejând organismul de infecţii Semințele sunt bune și pentru siluetă, pentru că previn tulburările digestive, constipația și balonarea.

Proteinele din pepene verde conțin aminoacizi esențiali, printre care cei mai importanți sunt: arginina, care are capacitatea de a regla tensiunea arterială, triptofan, care ajută la reglarea secreției de melatonina, hormon care ajută la inducerea somnului, acid glutamic și lizina.

De ce e bine să mâncăm pepene

Numeroase studii au demonstrat că un consum de pepene roșu scade riscul de obezitate, diabet si boli cardiovasculare, îmbunațind sanatatea părului și contribuind la reglarea greutății. Alte beneficii importante ale acestui fruct sunt:

Reglarea tensiunii arteriale

Un studiu publicat in Jurnalul American de Hipertensiune a descoperit că suplimentele alimentare care au la baza extractul natural din pepene roșu ajuta la reducerea tensiunii arteriale în rîndul adultilor obezi, cu prehipertensiune sau hipertensiune de gradul I. Consumul fructului în stare proaspată poate avea același efect benefic, cred cercetatorii.

Prevenirea cancerului

Riscul de instalare a astmului scade în conditiile unui consum bogat de alimente bogate în nutrienți, mai ales in vitamina C, din pepenele roșu.

Mai mult, aportul generos de antioxidanți (licopenul, beta-carotenul, luteina, zeaxantina si criptoxantina) combate formarea radicalilor liberi care pot cauza divers forme de cancer. Suplimentarea licopenului a fost asociată cu un risc diminuat de cancer de prostată.

Reglarea digestiei

Datorita conținutului de apă și fibre, pepenele reglează digestia, previne constipația și contribuie la menținerea sanatatii tractului digestiv.

Ce alimente nu trebuie combinate niciodată cu pepenele roșu

Lapte

În medicina ayurvedică se spune că pepenele și laptele sunt ca ziua cu noaptea. Laptele este încărcat cu grăsimi, vitamina D și proteine, iar amestecarea lui cu proteinele acide din fructe va declanșa dureri de burtă și disconfort abdominal, conform Timesnownees.

Potrivit medicilor, această combinație duce la gaze, dureri gastrice și chiar la vărsături. Chiar dacă pepenele este hidratant, combinația poate provoca balonare severă și retenție de apă.

Alimente bogate în proteine

Consumul de alimente bogate în proteine, ​​după ce am mâncat pepene poate fi extrem de dăunător. Pepenii sunt plini de vitamine și minerale, dar și de amidon.

Prin urmare, consumul de alimente bogate în proteine, cum ar fi năut sau fasole dăunează enzimelor digestive afectând stomacul. Potrivit medicilor, nu ar trebui să mâncăm nimic timp de cel puțin 30 de minute după ce am mâncat pepene.

Ouă

Și ouăle și pepenele sunt bogate în fibre. Dar cobinația lor poate provoca tulburări grave de stomac. Potrivit medicilor, pe lângă proteine, ouăle conțin acizi grași precum omega-3, în timp ce pepenele este un fruct bogat în apă. Într-o astfel de situație, se împiedică unii pe alții să se digere și provoacă balonare severă și constipație.

Apa

Medicii sugerează să nu bem apă după ce am mâncat pepene, deoarece afectează tractul gastro-intestinal. Microbii sau bacteriile au nevoie de apă și zahăr pentru a se dezvolta, așa că atunci când bem apă după pepene, sporim șansele de răspândire a microbilor în tractul gastro-intestinal.

Potrivit Ayurveda, acest lucru poate perturba procesul digestiv obișnuit. Unii oameni ar putea să se simtă neliniștiți după ce au băut apă și au mâncat pepene verde. Deoarece întârzie procesul de digestie, putem avea probleme precum aciditatea mare în stomac.

Sursa: doctorulzilei.ro