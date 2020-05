Cât de periculoasă este purtarea mășii de protecție pe timp de caniculă

Specialistii atrag atentia ca purtarea mastii poate provoca "dificultati in respiratie" si poate duce si la deshidratare.

Mai multe orase din Japonia au inregistrat deja recorduri de temperaturi ridicate.

Purtarea mastilor in lunile calduroase si umede de vara "va fi o experienta noua pentru multi oameni", spune Yasufumi Miyake, seful centrului de servicii medicale de urgenta de la Spitalul Universitar Teikyo, citat de Japan Times.

Purtarea mastilor cand e cald afara impiedica aerul rece sa ajunga in plamani, iar principalii muschi implicati in realizarea respiratiei sunt "stresati", ceea ce duce la scurtarea procesului de respiratie si senzatie de lipsa de aer, scrie ziare.com. Asta inseamna ca e mult mai usor ca temperatura corpului sa creasca.

Noriyuki Koibuchi, profesor la Universitatea Gunma, arata ca exista multe fibre nervoase pe fata, ceea ce o face mai sensibila la caldura si frig decat alte parti ale corpului.

Pentru a inlatura disconfortul, el recomanda racirea fruntii si a gatului in timp ce purtam masca. De exemplu, putem umezi fruntea cu putina apa rece, la fel si gatul.

In plus, nu este recomandat sa facem miscare fizica in timp ce purtam masca sanitara.