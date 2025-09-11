"Domnul Bolojan nu a catadicsit să facă acest calcul. Eu am luat salariul mediu din sectorul public și maximă economie care s-ar putea face este de 0,05% din PIB. În fapt, mai apropiată de 0,01% din PIB, adică undeva spre 50, 60 milioane de euro, în timp ce ne bate la cap toată ziua că face reforma.



Politică de stat a guvernării actuale, care nu diferă din punct de vedere al componenței de guvernarea trecută. Sunt aceleași partide care au fost la guvernare și care au băgat România în porcăria în care ne aflăm. Și tot ei vor să scape replătindu-și obligațiile. Nu am bani de burse, tăi bursele, nu am bani de profesori și de funcționarea sistemului că este conform legii.



Vor să pună profesorii la muncă forțată, majorându-le normă și tăindu-le cheltuielile sau prețul orei de lucru. Deci, amputând bugetul. Statul nu mai are bani, nu mai plătește pe seama cui? Pe seama populației!", a declarat jurnalistul.