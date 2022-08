"Nu sunt o înapoiată, dar astăzi am suferit un șoc.

Editura Litera a publicat o carte pentru copii. Acum cât timp nu cunosc, până astăzi eu nu am avut idee de existența unei astfel de cărți .

Cartea se numește "Profu' crede că învăț - caiet plin de idei ca să supraviețuiești anului școlar" și, repet, este o carte pentru copii. Pe site-ul celor de la Cărturești este înscrisă în categoria "Materiale educaționale", Vârstă Recomandată: 6-8 ani, 8-10 ani. Nimic scandalos până aici. Autorul a mai scris și alte cărți asemănătoare, un exemplu ar fi: "Șefu' crede că muncesc - Caiet plin de idei ca să supraviețuiești săptămânii de lucru". Ce simpatic!🤦‍♀️

Ne întoarcem, însă, la cartea pentru copii, aceea ne interesează. Răsfoind câteva pagini observ că are aspectul unui jurnal, cu desene atractive, captează ușor atenția!

Și apoi, începând să citesc mai atent, a început să îmi crească, la propriu, tensiunea. O să atașez mai jos câteva imagini din interiorul cărții pentru a le putea cerceta și dumneavoastra.

Am o singură întrebare:

Ce mesaj despre viață primește un copil împreună cu un astfel de dar din partea părinților?

Ce mesaj primesc părinții care găsesc un astfel de material, publicat de o editură de renume, pe site-ul unei librării de renume la categoria "Materiale educaționale"?

Dacă asta înseamnă să fii deschis la minte și să îmbrățișezi modernismul, NU, mulțumesc!

Azi vreau să fiu cât se poate de înapoiată!

Sunt cumplit de furioasă!

P.S. Mă întreb dacă următorul titlu din serie va fi "Mama crede că o iubesc".🥺", a scris Alina Gheorghiță, pe Facebook.

Și nu este singurul exemplu de astfel de "lecturi" disponibile în magazine. "75 de sfaturi pentru a supraviețui la școală" abundă în sfaturi care mai de care mai șocante: "Taci din gură. Dacă nu zici tot adevărul nu înseamnă că minți", "părinții sunt destul de proști și CRED ORICE dacă ai o scuză bună".