Mi-am păstrat întrebările astea, de-a lungul timpului, ce bine că vi le pun astăzi: un alt Dumnezeu intangibil din MAI este Raed Arafat; că domnul Dorin Cocoș l-a nominalizat într-un recent interviu la Anca Alexandrescu ca fiind sută la sută omul lui Coldea. El ce putere are de-i așa intangibil?

Carmen Dan: Domnul Raed Arafat conduce un minister în minister.

Liviu Alexa: Da, de asta ne-am prins.

Carmen Dan: Și face lucrul acesta în temeiul unor acte normative că, dacă ar fi așa, doar pe susținere morală sau în baza încrederii, am discuta altfel. Cred că s-ar mai găsi cineva care să își pună întrebări și să încerce să se lămurească. Domnul Raed Arafat a avut întotdeauna un sprijin la nivelul premierilor. Pe mandatele mele. Cel mai bine s-a înțeles cu domnul Tudose.

Liviu Alexa: A primit sprijin consistent de la premierii securiști, asta vreți să ziceți.

Carmen Dan: Da, concluzia ați tras-o dumneavoastră și vă felicit La un moment dat, după ce relația mea cu Raed Arafat - n-a fost o relație foarte prietenoasă. Și atunci am tot căutat soluții să duc influența domnului Arafat într-o zonă în care să o capacitez cât se poate de mult doar în sfera interveniților în situații de urgență, ocupându-se domnul Arafat de foarte multe lucruri. Știți foarte bine că vorbeam de achiziții de ambulanțe și eu nu înțelegeam de ce Ministerul de Interne trebuie să achiziționeze ambulanțe pentru Ministerul Sănătății. Uitați acum discuțiile care sunt de mare actualitate și de ce încercăm să desființăm serviciul de ambulanță național?!

Interesul care ar putea să fie? Să avem un serviciu de ambulanță privat? Ele există și nu sunt eficiente.

Să promovăm SMURD-ul și să-l ridicăm la un nivel care să ducă în derizoriu serviciul de ambulanță? Iarăși este o temă extrem de proastă și cine îmbrățișează această idee greșește. Pentru că SMURD-ul, deși eu am fost ministru și SMURD-ul a fost un serviciu care a acționat și acționează în interiorul Ministerului de Interne, nu este un serviciu operațional atât de profesionalizat cum este ambulanța.

Liviu Alexa: Dar SMURD este legal?

Carmen Dan: SMURD-ul este un ONG.

Liviu Alexa: Nici UDMR nu este un partid politic.

Carmen Dan: Aici e de lămurit de ce fundația SMURD are atât de multă putere, dar vă invit să cercetați un pic în această zonă și să vedeți câtă susținere are în toate mediile.

Liviu Alexa: Eu am văzut câtă susținere are, de vreme ce premierii pe care i-ați avut în mandatele dvs de ministru de interne nu l-au putut "curenta". De vremea ce Băsescu nu l-a putut “curenta”, de vremea ce nici după aceea Ludovic Orban, Câțu, Marcel Ciolacu , Ciucă nu l-au putut scoate. E ca și cum ar fi un luceafăr mondial al medicinei de urgență, eu așa îl văd.

Carmen Dan: Haideți să vă spun pe scurt ce m-a deranjat pe mine și care au fost aspectele pe care am încercat eu să le duc într-o zonă de bună organizare și funcționalitate. Nu am înțeles de ce Ministerul de Interne trebuie să aibă sub bagheta domnului Arafat, în interior, o direcție medicală de peste 300 de angajați în condițiile în care Ministerul de Interne are spitale și policlinici.

Nu am înțeles de ce achizițiile pentru alte ministere ar trebui să le facă Ministerul de Interne, chiar dacă vorbim de sistemul integrat, de intervenții pe situații de urgență

Și chiar am făcut pași în sensul ăsta. Din păcate nu s-au finalizat, pentru că la momentul respectiv erau foarte multe persoane care îmi trimiteau puncte de vedere și din Ministerul Sănătății vis-a-vis de achiziția de ambulanțe.

Iar când am preluat mandatul, era o licitație în derulare care privea această achiziție, iar informațiile care au ajuns la mine erau că aceste caroserii pentru aceste ambulanțe deja există în curtea unei anume societăți…

Carmen Dan: Este motivul pentru care eu am refuzat să girez cu semnătura mea acea achiziție și la momentul respectiv am avut o discuție extrem de consistentă chiar cu Liviu Dragnea și i-am explicat de ce Ministerul de Interne nu trebuie să facă lucrul acesta pentru Ministerul Sănătății.

Chiar dacă serviciul de ambulanță este o structură care este integrată în dispeceratele integrate, pe care domnul Arafat - știți foarte bine că le gestiona - și era un proces extrem de greoi să facem să funcționeze dispeceratul integrat la nivelul Bucureștiului. Și acestea să știți că sunt lucruri explicabile pentru că dânsul își dorea foarte mult să aibă un control absolut și asupra celorlalte structuri. Și lucrul acesta deranja - și de cele mai multe ori era pe lângă lege.

De aceea a început să funcționeze atât de greu acest dispecerat integrat.

Ideea este că am obținut aprobarea ca acea achiziție să fie efectuată la nivelul Secretariatului General al Guvernului. Ulterior nu s-a mai finalizat pentru că la momentul respectiv Secretar General al Guvernului era Mihai Busuioc. Și deși într-o primă fază s-a decis ca Secretariatul General al Guvernului să organizeze licitația, ulterior a trenat și nu s-a mai întâmplat lucrul acesta, motiv pentru care am fost nevoită să propun în guvern o ordonanță prin care am trasat întreaga responsabilitate în ceea ce privește achiziția de ambulanțe domnului Arafat. Adică dacă tot vrei să o faci, n-o fă cu mâna mea. Asumă-ți responsabilitatea!

