În ultimii ani, firmele de morărit și panificație au scos pe piață o multitudine de tipuri de făină, în funcție de produsele pe care doriți să le gătiți, astfel încât puteți găsi gata ambalată făină pentru cozonac, biscuiți, foitaj, semialbă, albă, neagră.

Cea mai bună făină pentru cozonac. Categorii de făină

Tipurile de făină pot fi clasificate in functie de produsele pentru care sunt destinate, in felul urmator:

Făina 000 este ideală pentru aluaturile pufoase si aluaturile usoare de patiserie

Făina 480 (sau 450) este o făina fină, folosită in patiserie, de obicei o folosesc cofetăriile

Făina 550 este o făină mai dură, insă este bună pentru orice aluat, fiind folosită la: prăjituri, biscuiti, briose, paine , tarte, foi de placintă, croissante

Făina 650 are un continut mai mare de gluten, este folosită pentru aluaturi elastice care au nevoie de dospire precum: painea, pizza, focaccia.

In procesul de gătit putem folosi si o serie de tipuri de făină fără gluten precum:

Făina de migdale, o făină foarte moale, are aspectul ca o făina albă normală, este folosită des in produsele de patiserie. Este făcuta din migdale crude măcinate. Fiind o făina care nu creste usor este recomandată in retetele care nu necesită dospire, precum biscuiti, fursecuri.

Făina de hriscă se foloseste in cantităti mici, are o culoare intunecată, este foarte fină si moale. Poate fi folosită pentru prepararea brioselor, biscuitilor si prăjiturilor, dar cu moderatie. Făina de hriscă se combină cu amidonul de porumb sau făina de tapioca pentru a obtine compozitia ideală.

Făina de cocos este o făină dulceagă, cu gust delicat. Este utilizată in retetele de paine, fiindcă ajută aluatul să crească mai repede. Este o făină care are un continut ridicat de grăsimi saturate, fibre si proteine.

Făina de porumb, cunoscuta la noi sub numele de mălai, se găseste in magazine cu granulatii diferite: dure sau fine. Este perfectă pentru tortilla, mămăligă.

Făina de orez brun este utilizată pentru prepararea painii, ajută la formare unei cruste crocante. Este o făină gustoasă si foarte nutritivă, se combină bine cu făina de hriscă.

Făina de in este bogată in acizi omega 3, are aromă de alune si poate fi utilizată in retetele de paine, blat de tort, prăjituri pufoaset. Făina de in se păstrează la rece pentru a-si mentine valoare nutritivă.

Cum se păstrează făina

Cresterea unui blat pufos depinde in mare măsură si de modul in care a fost păstrată făina cu care acesta a fost făcut. Pentru un rezultat bun, făina trebuie sa fie cat mai uscată.

Dacă alegeti să păstrati făina in frigider, aceasta trebuie păstrată inchisă ermetic, astfel incat să nu absoarbă mirosurile. Dacă alegeti să o păstrati in dulap sau debara, este preferabil să o tineti inchisă intr-un recipient de sticlă, o pungă de hartie, pentru a nu se face cocoloase din cauza umezelii.

