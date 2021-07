"Domnul Cîțu spune că de fapt "banii sunt la mine". E atât de transparent încât nu mai e finețe în a face politică. Totdeauna au existat intenții materializate de a folosi banii în scop politic, în toate partidele care trimiteau mai multe resurse într-o parte sau în altă. Există o finețe. Era o încercare a politicienilor de a ascunde în spatele unor principii niște manevre. Se încerca. Aici nu.

Domnul Citu spune întregii țări cu zâmbetul pe buze "banii sunt la mine". Orban, cine merge cu el, bani 0. "Cine nu e cu mine în gașcă, bani 0."

Am auzit zilele trecute și un șef de la poștă care spunea că atunci când a mers el pe funcție erau 20% liberali, acum sunt toți.

În spatele aceste lupte inutile, deranjantă, făcută fără niciun fel de abilități politice, există o situație în România și în lume care nu este facilă. 12 țări au început să tragă bani din PNRR, săptămâna trecută 2 țări au primit aprobarea. România e ultima pe lista.

Țările din vest au început deja să ia bani din PNRR, noi nu avem altă preocupare decât să numărăm câte filiale are Orban și câte are Citu.", a explicat Miron Mitrea la Realitatea PLUS.