Potrivit informațiilor transmise vineri de Autoritatea Vamală Română, 160 de colete conținând bancnote false au fost identificate pe 10 octombrie 2025, în urma unei acțiuni comune desfășurate de structurile specializate ale Poliției Române și de inspectorii vamali.

Cum a fost descoperită captura

Operațiunea a fost posibilă datorită cooperării între Direcția de Combatere a Criminalității Organizate (D.C.C.O.) – Oficiul Național Central pentru Combaterea Falsurilor de Monedă și birourile vamale de frontieră Otopeni și Constanța Sud.

În total, 40 de cutii conțineau 1,2 milioane de bancnote de 500 de euro, în timp ce alte 20 de cutii includeau 600.000 de bancnote de 200 de euro, toate fără serie, caracteristice falsurilor din categoria europeană „altered design”.

Cele 4,8 milioane de bancnote, care însumau aproape un miliard de euro, au fost ridicate pentru expertiză și continuarea anchetei.

Operațiune cu sprijin internațional

Acțiunea s-a desfășurat în cadrul Operațiunii internaționale DECOY III, un program coordonat de EUROPOL, sub egida EMPACT, și derulat simultan în mai multe state europene. Scopul acestuia este identificarea coletelor suspecte care conțin bancnote contrafăcute și care ajung pe teritoriul Uniunii Europene din țări precum China sau Turcia.

Echipa care a participat la intervenție a fost formată din ofițeri ai Oficiului Național Central pentru Combaterea Falsurilor de Monedă, ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov și ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, alături de inspectori vamali.

Cercetări în desfășurare

Întreaga operațiune este instrumentată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, unde a fost deschis un dosar penal pentru falsificare de monedă și alte infracțiuni conexe.

Ancheta continuă pentru a stabili originea exactă a coletelor și traseul acestora până în Portul Constanța Sud.

