Român - săltat de pe aeroport după ce a fost prins cu euro falși

Un bărbat a fost săltat de polițiști in Aeroportul Henri Coandă, după ce a încercat să plătească la un magazin cu trei bancnote false de 50 de euro. După percheziția corporală, oamenii legii au descoperit alte 14 astfel de bancnote. 

17 bancnote false în Aeroportul Otopeni

Bărbatul este cetățean român și urma să plece cu avionul spre Amsterdam. Înainte de îmbarcare, însă, s-a oprit la un magazin unde a încercat să plătească cu bani falși.

 În acel moment a fost alertată poliția, care l-a dus pe bărbat la sediul punctului de trecere a frontierei, unde a fost percheziționat. 

Astfel oamenii legii au mai descoperit încă 14 bancnote de 50 de euro, care, de asemenea, s-au dovedit a fi contrafăcute. 
Bărbatul este cercetat acum pentru deținerea și punerea în circulație de valori falsificate. 