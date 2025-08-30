17 bancnote false în Aeroportul Otopeni

Bărbatul este cetățean român și urma să plece cu avionul spre Amsterdam. Înainte de îmbarcare, însă, s-a oprit la un magazin unde a încercat să plătească cu bani falși.

În acel moment a fost alertată poliția, care l-a dus pe bărbat la sediul punctului de trecere a frontierei, unde a fost percheziționat.

Astfel oamenii legii au mai descoperit încă 14 bancnote de 50 de euro, care, de asemenea, s-au dovedit a fi contrafăcute.

Bărbatul este cercetat acum pentru deținerea și punerea în circulație de valori falsificate.